El poderoso ritual de Mhoni Vidente para atraer prosperidad en 2024: le contamos

El próximo viernes marcará la entrada de diciembre y el inicio de la cuenta regresiva para cerrar el capítulo del 2023.



La conclusión de este año de manera positiva se convierte en un deseo común, y con ese objetivo en mente, la afamada astróloga Mhoni Vidente ha compartido a través de su canal de YouTube un poderoso ritual destinado a atraer la prosperidad y a prepararse para recibir el 2024 cargado de energía positiva y las mejores vibraciones para un nuevo ciclo lleno de triunfos.

Este ritual comprende una serie de pasos detallados que deben seguirse después de un baño personal, en un horario a elección de cada individuo. Para ello se necesita, según la experta:

Una vela o cirio azul Un plato forrado con papel de aluminio Una copa con tequila, ron o mezcal, un vaso de agua Incienso (preferentemente de sándalo, mirra o copal) Un huevo rojo Un billete de alta denominación Fósforos de madera Azúcar morena Escarcha dorada Canela en polvo Una selección de perfumes

Así se hace el ritual

El procedimiento se inicia con una limpieza utilizando un huevo rojo impregnado de los perfumes seleccionados.



Este huevo se pasa por todo el cuerpo mientras se recitan oraciones como el Padre Nuestro y el Ave María, con el propósito de que absorba la energía negativa y purifique el aura del practicante. Una vez completada la limpieza, el huevo se envuelve en papel aluminio y se elimina lejos del hogar.



El siguiente paso involucra el billete, que también se limpia con los perfumes y se pasa por el cuerpo mientras se recitan oraciones enfocadas en la atracción de dinero y riqueza. Este billete se coloca luego dentro de un vaso con agua.

La vela, posicionada sobre el plato forrado de papel aluminio, se rodea de canela en polvo, azúcar morena y purpurina dorada, elementos que simbolizan la armonía, la prosperidad económica y el amor.



La vela se enciende con fósforos de madera, acompañada de oraciones y la quema de incienso para purificar el entorno. Durante todo el ritual, se sugiere encender incienso diariamente mientras la vela permanezca encendida y mantener una visualización constante de la abundancia en la vida del practicante.



Una vez que la vela se ha consumido por completo, al finalizar el ritual, se retira el billete, se seca y se utiliza para comprar alimentos, pagar deudas o contribuir a necesidades económicas, con la esperanza de experimentar un crecimiento financiero. Los restos del ritual, incluyendo el tequila, ron o mezcal, se desechan de manera adecuada.



Mhoni Vidente destaca la importancia de tener fe y creer firmemente en la realización de este ritual, ya que esto podría acelerar la manifestación de resultados positivos.

Era de Sagitario y Perspectivas para América Latina

Desde el 21 de noviembre, el mundo ha entrado en la Era de Sagitario, un período que, según las predicciones de la vidente, augura buena suerte para varios signos, incluyendo no solo a Sagitario, sino también a Aries, Tauro y Géminis.



Mhoni Vidente prevé cambios positivos en América Latina, especialmente en naciones como Argentina, Venezuela y Colombia. Estos países experimentarán un renacimiento político y económico influenciado por las potencias de Estados Unidos y Europa.



No obstante, no todo será un camino fácil, ya que la vidente anticipa tres días de oscuridad durante este período.



Durante estos días, la fe y la espiritualidad serán más cruciales que nunca, ya que se enfrentarán desafíos significativos. La atención a la espiritualidad y la búsqueda de la luz interior serán fundamentales para superar estos desafíos en la Era de Sagitario.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación y contó con la revisión de la periodista y un editor.