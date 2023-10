El poderoso mensaje de Matthew Perry sobre su lucha contra las adicciones

El fallecimiento del actor estadounidense Matthew Perry ha conmocionado al mundo, ya qué fue conocido por interpretar a Chandler Bing en la popular serie Friends.



Muchas estrellas de Hollywood y fans del actor han publicado mensajes e imágenes alusivas a las apariciones del actor en dicha serie y en otras películas como '17 otra vez'. Las causas de su muerte aún están investigación por parte de las autoridades.

Desde hace varios años, el actor venía luchando contra las adicciones que adquirió durante su vida, así como también las veces en las que por voluntad propia ingresó a programas y centros de desintoxicación.



Perry contó algunos detalles de su vida en el libro Friends, Lovers and the Big Thing, en donde registró varias reflexiones acerca de su batalla contra las adicciones al alcohol y las drogas.



Una de ellas fue: "es una enfermedad con dos problemas. El primero, la obsesión que no deja de rodar por la cabeza hasta que no bebes lo que quieres. No puedes pensar en otra cosa" .



"El segundo problema es cuando la obsesión desaparece, pero la alergia de tu cuerpo y la enfermedad toman el control de la situación. No podía parar a no ser que estuviera encerrado en algún sitio. A veces llamaba a los dealers para que me llevaran la droga hasta el lugar donde estaba encerrado", escribió en su libro.



Asimismo, aseguró y expresó tajantemente que el alcoholismo quiere que las personas estén solas, enfermas y finalmente que acaben con su vida.



Además de encontrar estos apartes en el libro anteriormente mencionado, el actor también compartió en el canal de YouTube de 'Q con Tom Power' toda la reflexión acerca de cómo sobrevivir con esta enfermedad y cómo inició en el alcoholismo a la edad de 14 años.



En cuanto a los comentarios que los usuarios dejaron con respecto a estas declaraciones, se encuentran algunos como: "Descansa tranquilo, Matthew, tu impacto en una generación no puede ser subestimado, "Leí este libro y fue fantástico. No le deseo nada más que lo mejor y espero que nos tomemos la adicción mucho más en serio", "La adicción no discrimina. Tiene mucha suerte de poder permitirse el lujo de ir a todos los centros de tratamiento a los que asistió. Algunas personas no tienen tanta suerte.", entre otros.

