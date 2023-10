El plan de Gwyneth Paltrow para decirle adiós a las cámaras y que nadie vuelva a verla

La actriz y empresaria Gwyneth Paltrow, cuyo salto a la fama se dio inicialmente debido a su relación con Brad Pitt en los años 90, y posteriormente por su aclamada interpretación de 'Viola de Lesseps' en la película 'Shakespeare Apasionado' (1998) –por la cual ganó un Oscar a la mejor actriz– expresó su deseo de dar un paso atrás y retirarse del ojo público.

(Lea también: Ozonoterapia: la práctica de Gwyneth Paltrow que critican los expertos).



En una reciente entrevista con la revista femenina 'Bustle', la actriz de 51 años dio detalles de sus planes a futuro.

La conversación surgió al ser consultada acerca del destino de Goop, la empresa centrada en el bienestar que fundó en 2008. Paltrow mencionó que todavía no tiene planes de vender la compañía, pero ante la idea del periodista de realizar una salida espectacular para su 55 cumpleaños, la actriz respondió que eso la haría feliz.“Literalmente desapareceré de la vida pública”, reveló. “Nadie volverá a verme nunca más”, agregó.

(Siga leyendo: Gwyneth Paltrow está dispuesta a regresar a Marvel si se lo piden: 'No morí').

A pesar de su exitosa carrera tanto en el cine como en el mundo empresarial, Paltrow compartió que no encuentra verdadero disfrute en la vida glamurosa de Hollywood o en su rol empresarial diario. Su verdadera pasión radica en “crear, colaborar, recibir nuevas ideas, innovar, pensar en el futuro, estrategias, visión y ese tipo de cosas”.

Cuando se abordó el tema del dinero, la también cantante fue enfática en su postura. Señaló que nunca ha sido impulsada por motivaciones financieras, y que siempre ha priorizado el arte sobre el beneficio económico.



“Lamentablemente no. Nunca podría sentirme atraída por un tipo realmente rico. Y no tomo decisiones para generar valor de manera incorrecta. Siempre he hecho películas independientes. No lo sé. El dinero nunca ha sido lo mío. Nunca ha sido mi motor”, explicó la actriz, quien actualmente está casada con el productor Brad Falchuk.

(De interés: Gwyneth Paltrow tendría que pagar más de $1.500 millones a un jubilado).

Facebook Twitter Linkedin

Gwyneth Paltrow, actriz estadounidense. Foto: Paul Buck. EFE - Archivo EL TIEMPO

Adicionalmente, Paltrow compartió una filosofía de vida que sigue: paga por los productos que consume. A pesar de ser la fundadora de Goop, ella misma adquiere los artículos que la empresa ofrece.



“Existe un concepto en la Cabalá llamado Pan de la Vergüenza. Es la idea de que si obtienes cosas sin ganártelas, eventualmente pierden su valor y puede ser muy corrupto (...).Cuando mis amigos inician negocios, les digo: ‘No regales tus cosas. Estás creando valor, imbuyendo valor en cada punto de contacto todo el tiempo’", añadió.

Goop, la empresa de Gwyneth Paltrow



En 2008, Paltrow lanzó Goop, una empresa que produce artículos de lujo para el bienestar y documentales para Netflix con consejos de sexo y pareja.

El peculiar nombre de la compañía surgió a partir de una observación que le hicieron a la actriz: las empresas de gran éxito suelen tener dos letras "o" en sus nombres. Tomando esto en cuenta, Paltrow incorporó dichas letras entre sus propias iniciales, creando así una marca que, aunque no tiene un significado concreto, refleja su enfoque en una vida saludable y equilibrada.

Los artículos de lujo que ofrece la empresa tienen precios elevados, como pesas bañadas en oro con un valor cercano a los 115 mil dólares. Además, algunos de los productos han generado debate debido a sus alegaciones de beneficios para la salud, las cuales carecen de fundamentos científicos sólidos. Entre estos artículos controvertidos destacan los huevos de jade, supuestamente utilizados para equilibrar las hormonas, y un dispositivo para realizar enemas con café.



Sin embargo, el producto que más ha capturado la atención del público son las velas denominadas This Smells Like My Vagina. Según la estrella de Hollywood, estas velas tienen un aroma distintivo y atractivo, resultado de la combinación de geranio, bergamota cítrica, cedro, rosa de damasco y semillas de ambrette.

Por otro lado, en la esfera de la producción audiovisual, Goop ha colaborado con Netflix en 'The Goop Lab', una serie de seis episodios conducidos por la propia Paltrow. Cada capítulo, con una duración aproximada de 30 minutos, se sumerge en temas variados, desde salud física y mental hasta bienestar sexual.



Estas entregas exploran desde terapias energéticas y enfoques no tradicionales hasta técnicas con bases en la pseudociencia. El programa también cuenta con entrevistas a diversos expertos, incluyendo investigadores, médicos y otros profesionales de la salud alternativa.

Más noticias en EL TIEMPO

¿Por qué nos 'acordamos' de cosas que no sucedieron? Así se crean los falsos recuerdos

En menos de un año, el Pentágono documentó un total de 274 ovnis

Piden 'cancelar' a Justin Timberlake tras las declaraciones de Britney Spears

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en un artículo de La Nación, y contó con la revisión de la periodista y un editor.