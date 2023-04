Chris Hemsworth concedió una entrevista a Vanity Fair en la que habló de la noticia acerca de su posible padecimiento de alzhéimer, luego de que se realizará un estudio.



El protagonista de la película 'Thor' le comentó a la revista que está preparando un plan que contrarreste esta enfermedad.



Los resultados del estudio que se realizó Hemsworth arrojó que tiene entre 8 y 10 veces más posibilidades, en comparación a otras personas, de desarrollar alzhéimer.



“Cuando me dijeron que había algunos indicadores importantes apuntando a lo que me puede suceder, se hundió mi realidad”, afirmó el actor para la revista.



El plan del actor es tomar distancia del cine, pues quiere “tener una buena cantidad de tiempo libre para simplemente, estar con los niños y estar con mi esposa”, dijo Hemsworth.



Esto no significa, según él, que se retire del cine. Sin embargo, cerca a su cumpleaños número 40, el actor bajará su ritmo de trabajo.

