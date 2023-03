Una mujer en Utah, Estados Unidos , quedó impactada cuando revisó las cámaras de seguridad del cuarto de sus hijos tras escuchar un fuerte ruido. Pensó que se trataba de los niños jugando después de su hora de dormir, pero sus hallazgos demostraron algo completmente distinto.

Según una entrevista con Keira Henricksen, publicada en el medio Ladbible, la mujer abrió la puerta del cuarto de sus tres hijastros y vio un cajón lleno de juguetes en el suelo. Su primera reacción fue preguntarles a los niños si habían estado jugando, a lo que uno de ellos contestó "no lo toqué, lo prometo".



Segura de que los pequeños le habían mentido, la madre regresó a su habitación para revisar las cámaras de seguridad que tiene instaladas para cuidar a los pequeños. Al ver que el niño tenía razón, quedó atónita.

(Le puede interesar: ¿El fantasma de su hija? Esposos revelan 'rara silueta' en foto de su boda).



El video deja ver cómo los tres niños duermen cuando, repentinamente, el cajón más alto de una estantería cae por sí solo. Uno de los hijos, atemorizado, se cubre rápidamente con la sábana al escuchar el estruendo.



Cuando Keira fue a contarle a su esposo, Anthony, este dijo no se mostró muy convencido. "No había tenido incidentes extraños antes de que Keira se mudara conmigo. Estaba confundido cuando vi el video. Realmente no creo en lo sobrenatural, es difícil definir qué pasó, le expresó a Ladbible.



El hogar probablemente continúa buscando explicaciones a lo sucedido. Sin embargo, sin mucho que hacer, lo más seguro es que vigilarán cuidadosamente el cuarto de los tres hermanos.



(Lea también: G66: historia detrás del mito sobre misterioso 'TransMilenio fantasma' en Bogotá).



REDACCIÓN TENDENCIAS

EL TIEMPO