Usualmente es normal escuchar de estudiantes que utilizan a sus mascotas como excusas para no entregar sus deberes. Ahora, el caso le sucedió a un maestro que no sabe cómo explicarle el hecho a su clase.



En su cuenta de Reddit, el usuario identificado como ‘Conscious PrinT’ subió una foto del curioso caso. En la publicación aparece su perro rodeado de decenas de hojas que pertenecen a los menores.



“Cuando eres profesor y tu perro se come tus tareas”, manifestó el hombre con la fotografía que ya ha recibido más de mil interacciones y 40 comentarios en la red social.



Los internautas se burlaron del caso y la ironía de lo sucedido. Muchos afirmaron que los alumnos no creerán la excusa de “un perro se comió la tarea” porque ha sido usada demasiadas veces.



“Deberías mostrar esta foto a tu clase. Lo disfrutarán (siempre y cuando les des buenas notas a todos)", escribió uno de los usuarios de Reddit. "La verdadera pregunta es… ¿los niños te creen o piensan que estás poniendo una excusa porque olvidaste calificar su tarea?", expresó otra persona en la red social.



El gracioso incidente llevó a que algunas personas se refirieran a la raza del perro en cuestión, que sería un Malamute de Alaska. Estos caninos vienen de un linaje antiguo y se caracterizan por ser fuertes y cariñosos.



Otros señalaron que no todas las tareas estaban arruinadas. En el piso, aún se pueden ver algunos papeles que no sufrieron daños ni mordiscos por lo que animaron al profesor a intentar recuperarlos.



La publicación rápidamente se hizo viral y fue llevada a otras plataformas. El hombre no ha dado más explicaciones de lo ocurrido, pero en Reddit todos están a la espera de una actualización.

El perro más famoso de Reddit

Hace unas semanas salió a la luz el que sería el canino más famoso de esta red social. Se trata de una mascota que, según muchos, tiene un gran parecido con un hombre multimillonario.



La foto fue compartida en la página web con la descripción "El perro de mi amigo tiene la cara de un anciano sabio y peludo". Por lo que varias personas se pusieron en la tarea de buscarle su clon humano.



Finalmente, la mayoría señaló las similitudes entre el animal y el millonario empresario Richard Branson. La comparación dio inicio a una lluvia de memes e imágenes con los dos personajes.



La publicación se convirtió en tendencia en cuestión de horas y causó risas entre miles de internautas alrededor del mundo. Branson se encuentra entre las 300 personas más ricas del planeta, según la revista 'Forbes', con un patrimonio de más de cinco mil millones de dólares.

Richard Branson y el perro viral de 'Reddit' Foto: Reddit: kavien / Instagram: @richardbranson

