Los curiosos detalles de la vida del nuevo presidente de Argentina

Alberto Fernández se convertirá en el nuevo presidente de Argentina. El candidato, la carta de Cristina Fernández de Kirchner para los comicios electorales, venció en primera vuelta a Mauricio Macri, actual mandatario de la nación austral, el pasado 27 de octubre.



Fernández tiene una extensa hoja de vida en la que figura como profesor, político, abogado y rockero en ‘pleno uso de retiro’. Hay otros detalles de su vida personal que son llamativos.

Fernández tiene 60 años y, según Reuters, se dio a conocer hace tan solo unos meses en el panorama nacional e internacional luego de recibir la ‘bendición’ de Cristina.



Su vida privada arroja ciertos datos particulares: estuvo casado con Marcela Lucchetti hasta 2005 y lleva cinco años de relación con la actriz y periodista Fabiola Yañez, quien es 22 años menor que él.

Fabiola Yañez, actriz y periodista. Foto: Reuters

De su relación con Lucchetti surgió el único hijo del nuevo presidente argentino.



Estanislao Fernández tiene 24 años y es considerado como un Drag Queen profesional debido al éxito que ha cosechado en sus redes sociales bajo el nombre de Dhzy: acumula más de 110 mil seguidores.



Dhzy suele subir imágenes en las cuales se presenta con diversos performances y disfraces de personajes femeninos. Tiene un canal de Twich en el cual realiza transmisiones en vivo sobre diversas temáticas.



"Cuando mi papá me contó de su candidatura fue como un balde de agua fría, porque no estaba al tanto ni lo esperaba. Lo primero que se me vino a la cabeza fue 'acá se termina esto para mí, voy a tener que cuidarme'. Si ya me venían diciendo cosas por hacer drag en eventos o incluso por ir de hombre disfrazado y que me vean como una cosa rara, ahora va a ser peor. Gracias a Fabiola (la novia de su padre) lo empecé a ver como una oportunidad para que todas estas problemáticas se vuelvan visibles", aseguró Estanislao en entrevista con el medio ‘Página 12’.



Dzhy estuvo muy activo durante el conteo de votos del pasado domingo. Fue uno de los primeros en celebrar el triunfo electoral de su padre.

Estanislao Fernández, conocido como 'Dzhy'. Foto: Alejandro Pagni / AFP - Instagram: @dzhy

Un perro con cuenta de Instagram

Uno de los detalles que más sorprendió de la vida privada del nuevo mandatario fue el trato que tiene con su mascota. Si bien cuida a Dylan, su perro, como cualquier persona lo haría, Fernández fue un poco más allá y le creó una cuenta de Instagram en la cual el canino 'publica' fotos de su día a día.



“Nací en Pilar, mi mejor amigo es Alberto Fernández. Él me llamó así en honor a Bob Dylan. Soy un collie nacional y popular”, dice la descripción de la singular cuenta.



Pero la cosa se pone aún mejor: en las diversas fotografías pareciera que el perro es quien escribe las descripciones. En una, por ejemplo, dice “extraño a Alberto Fernández”. En otra, mientras el perro corre por el parque, desea un “buen domingo electoral para todos”.



Después de un baño, Dylan aseguró haber “quedado preparado para el domingo (de las elecciones)”. “Uno siempre debe estar en la mejor condición para celebrar la democracia”, 'concluye' la mascota.



“Mis hijos estuvieron con Javier Calamaro”, dice en una imagen en la cual aparecen unos pequeños collies -presuntamente los hijos de Dylan- con el mencionado Calamaro.



Y así, sucesivamente, el canino ‘muestra’ su faceta política en las actividades cotidianas: agradece por un retrato, cuenta que va ir a fiestas de disfraces y, sobre todo, invita a apoyar a su amo.

Nací en Pilar, mi mejor amigo es Alberto Fernández. Él me llamó así en honor a Bob Dylan. Soy un collie nacional y popular: Dylan, el perro, en su cuenta de Instagram FACEBOOK

TWITTER

La vida personal de Alberto Fernández ha llamado la atención de varios medios locales e internacionales.



A todo esto se le suma la ‘cereza del pastel’: el nuevo mandatario argentino no ha ocultado su amor por los clásicos del rock en español y la nostalgia que le producen los ‘años mozos’ del género en las últimas décadas del siglo pasado.



"Un poco es Perón, un poco son los grandes pensadores de la Argentina (...) pero también son mucho Nebbia, Bob Dylan, Joan Báez, el Flaco (Luis Alberto) Spinetta", confesó durante una entrevista radial durante su época de campaña.

Tendencias EL TIEMPO