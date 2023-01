La canción de Shakira y Bizzarap no ha dejado a nadie indiferente. Con casi 50 millones de visitas en un día, la afilada letra contra Gerard Piqué y la que sería su nueva pareja, Clara Chía, ha sido el tema del que todos hablan.

"Me parece que representa todo lo que muchas mujeres quieren decir, y qué desahogo tan rico y qué dicha poderle cantar la tabla de frente al que se la merece" FACEBOOK

TWITTER

Durante la emisión del magacín Día a Día, mencionaron la canción y los dardos que la barranquillera lanza a su expareja.



Mientras Iván Lalinde afirma que hablaron la sesión 53 de Shakira y Bizzarap desde que llegaron, Carolina Gómez interviene para dar su opinión.



"Me parece que representa todo lo que muchas mujeres quieren decir, y qué desahogo tan rico y qué dicha poderle cantar la tabla de frente al que se la merece y si se la merece que tenga pa' que lleve", dijo.



Además: (La venganza de Shakira, un fenómeno global: récord, cifras y conmoción)

Y continuó con su intervención asegurando que "es que yo pienso es en los hijos. Yo pienso que él es el papá de sus hijos y lo va a ser por siempre, así se haya equivocado y haya sido un mal marido, por no decirle otra cosa"



A lo que Carolina Cruz responde que él fue el primero que los dejó en el ojo público y que expuso a sus hijos.



La misma discusión se ha desatado en redes sociales, particularmente en Twitter, donde varios usuarios han traído a colación a Milán y Sasha, hijos de Shakira y Piqué.



Ese fue el caso del cantante venezolano, Lasso, quién escribió:



"Yo en lo único que pienso luego de todo esto es en los hijos de Shakira y Piqué. Si ya un divorcio es lo peor que puede vivir un niño en el mundo, no me quiero imaginar como estarán las cosas post sesión de Biza. Espero estén bien".

yo en lo único que pienso luego de todo esto es en los hijos de Shakira y Piqué. si ya un divorcio es lo peor que puede vivir un niño en el mundo, no me quiero imaginar como estarán las cosas post sesión de Biza. espero estén bien. — lasso (@LassoMusica) January 12, 2023

Tal como hizo Carolina Cruz, varios señalaron que el responsable es el exfutbolista.



"Me encanta que los hombres se rasgan las vestiduras pidiendo a Shakira pensar en sus hijos, pero nada dicen de la exposición mediática a la que los expuso su padre, a la traición hacia su madre y todos los escándalos de fiestas y engaños que cometió durante la relación", replicó la usuaria Diana R. Montenegro.

Más noticias