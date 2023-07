En 2023, la plataforma Ashley Madison ha declarado que es el año de la exploración sexual, reflejado en el 65% de sus miembros que buscan una vida más emocionante y satisfactoria. Este deseo implica probar cosas nuevas en el ámbito sexual. Entre ellos, el 58% planea explorar sus deseos a través de aventuras con su pareja secundaria, una noche de pasión (43%) y múltiples parejas (31%).



La Universidad John Hopkins llevó a cabo un estudio reciente que concluyó que muchas personas que llevan un estilo de vida no monógamo no sienten remordimientos por ser infieles y, al mismo tiempo, siguen amando a sus parejas principales.



Estas complejas conductas y sentimientos se reflejan también en el análisis de los miembros de Ashley Madison. Los resultados confirman que las fantasías amorosas no monógamas son cada vez más comunes y que encontrar a alguien, o incluso varias personas, para cumplirlas puede ser más fácil de lo que se piensa, según Christopher Kraemer, Director Ejecutivo para LATAM de Ashley Madison.



Parejas diversas. Foto: iStock

Bajo este contexto, Ashley Madison ha revelado nuevos datos sobre los perfiles y preferencias de sus diversos usuarios con respecto a la infidelidad.

Algunos datos sobre los usuarios de la plataforma

1. Múltiples Aventuras: El 52% de los usuarios de Ashley Madison se involucra en una sola aventura a la vez, mientras que el 20% maneja dos amoríos simultáneamente. Esto demuestra las diferentes dinámicas y conexiones que se fomentan en la plataforma.



2. Duración de las Aventuras: El 46% de los usuarios de Ashley Madison tiene aventuras que duran más de un mes, mientras que el 20% reporta aventuras de una sola noche. Curiosamente, los hombres (43%) tienden a tener aventuras más largas, en comparación con las mujeres (59%) que prefieren relaciones a largo plazo. Además, el 27% de las mujeres suelen tener dos aventuras o parejas externas simultáneas, en comparación con el 19% de los hombres.



Las redes sociales pueden distorsionar la perspectiva que hay sobre el amor. Foto: iStock

3. Relaciones Actuales Prolongadas: El 45% de los usuarios de Ashley Madison ha estado en matrimonios o relaciones actuales durante más de 20 años, lo que resalta el atractivo de la plataforma para aquellos que buscan conexiones fuera de compromisos duraderos.



4. Satisfacción Marital Compleja: El 55% de los usuarios de Ashley Madison describe sus matrimonios o parejas principales como "frustrantes pero tolerables", lo que refleja la complejidad emocional en la que muchas personas se encuentran.



5. Satisfacción Profesional: Sorprendentemente, el 40% de los usuarios de Ashley Madison expresan mayor satisfacción con sus vidas profesionales en comparación con sus matrimonios o relaciones actuales. Esto sugiere que el éxito en el ámbito profesional desempeña un papel importante en su satisfacción general.



Estos hallazgos proporcionan información valiosa sobre las diversas necesidades y deseos de la comunidad de usuarios de Ashley Madison, desafiando las nociones tradicionales de las relaciones y ofreciendo una alternativa para alcanzar la satisfacción y la felicidad personal.



Desde 2002, según asegura la plataforma, Ashley Madison ha sido el líder mundial en citas para matrimonios, con más de 80 millones de miembros en todo el mundo. Disponible en 52 países y 15 idiomas, la empresa tiene como objetivo proporcionar a los adultos una plataforma para conectarse discretamente con otros usuarios, convirtiéndose en el principal destino para las aventuras.

