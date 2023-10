'Aquí le hemos consignado': Padre 'Chucho' agradece a feligreses por ofrenda en Israel

El sacerdote católico Jesús Hernán Orjuela, quien es más conocido como el padre 'Chucho', se ha caracterizado siempre por su carisma, cercanía y calidez con sus feligreses. Estas condiciones las ha demostrado en las diferentes parroquias en las que ha estado.



En una homilía del pasado domingo, el prelado agradeció a sus feligreses por las ofrendas que le hicieron con motivo de un momento particular muy difícil: cuando estuvo con 92 peregrinos colombianos atrapado en medio de la guerra entre Israel y el grupo extremista Hamás.



"Gracias a todas las personas que han pensado y oraron por nosotros, gracias a aquellos que estuvieron dispuestos a darlo todo; personas que hasta con amor ofrendaron y colocaron su ofrenda. Padre si necesita un pan, aquí le hemos consignado esto, para que coma usted y le dé a los suyos", afirmó el sacerdote.



Sin embargo, el padre aclaró inmediatamente que la ofrenda -a través de esa consignación o esas consignaciones- fue o fueron "primero a los otros, después para mi, pero gracias a ustedes, gracias por todo su cariño. Y aquí estamos, gracias, gracias por su ofrenda".



Cabe recordar que desde hace unas semanas el padre 'Chucho' ha ocupado el interés de los medios de comunicación porque mientras estaba en Tierra Santa estalló el conflicto Israelí-Hamás y estuvo seis días atrapado con casi un centenar de colombianos.

¿El padre 'Chucho' piensa en irse de Colombia?

En las últimas semanas el padre 'Chucho' ha hablado sobre su experiencia en Israel, en medio del conflicto entre Israel y Hamás. En declaraciones que dio al Canal 1 expuso la posibilidad de que algún día se vaya de Colombia ya que recibió una residencia en el exterior.

Padre 'Chucho' en entrevista con Noticias Caracol. Foto: Noticias Caracol

"He recibido una visa especial, yo soy predicador y el gobierno americano me ha dado una visa especial y voy a ir a hacer todos los trámites porque es con residencia. Me dan un 'social security' y tengo que ir a reclamarlo", contó.



No obstante, el posible viaje del padre 'Chucho' no sería pronto por la reciente odisea que vivió en Medio Oriente, donde incluso llegó a contemplar la posibilidad de que podía fallecer en un bombardeo. "Aunque no tengo ganas de subirme a un avión", admitió.



