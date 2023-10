'Me despedí de mi familia': Padre 'Chucho' revela el duro episodio que vivió en Israel

Algunos de los momentos más difíciles en la vida del sacerdote católico Jesús Hernán Orjuela, más conocido como el padre 'Chucho', fueron los días en que estuvo atrapado, junto a otros 92 colombianos, en medio del conflicto en Gaza.



El padre 'Chucho' regresó al país el pasado fin de semana, gracias al segundo vuelo humanitario de la Fuerza Aeroespacial de Colombia (FAC) y desde entonces ha revelado detalles de las largas y angustiantes horas que vivió en Medio Oriente. En una entrevista al programa Día a Día reveló que tuvo miedo de morir por los bombardeos.



'Podía morir también'

"Lo más difícil fue el día del primer vuelo humanitario, de despedirlos, pero sabiendo lo que me venía porque los jóvenes no tenían prioridad. Fue ese día en que me despedí de mi familia aquí en Colombia porque yo sabía que, en medio de los misiles y esa guerra, podía morir también", recordó el padre 'Chucho en una charla con el presentador Iván Lalinde.



El sacerdote hizo énfasis en que su prioridad, en medio de esa compleja situación, fue sacar a quienes lo acompañaban en su peregrinación a Tierra Santa. "Despedirme y decir 'aquí me quedó'", contó el sacerdote.



Incluso, el prelado confesó que pensó en portar siempre su pasaporte "para que nos pudieran identificar a los muertos".



No obstante, el prelado rememoró el momento más agradable que vivió en el lejano país. Este fue cuando con los peregrinos colombianos hacía una oración grupal. Fue el momento "más bonito", dijo el religioso.



"Cuando orábamos..., cuando me llegaban los mensajes de la familia desde Colombia (...) lo bonito es ver cómo en la oración Dios nos fortalecía y nos animaba", manifestó el padre 'Chucho'.

El sacerdote expresó que siempre buscó la manera en la cual podría sacar de Israel a las personas que decidieron confiar en él y acompañarlo a la peregrinación.



"Yo tenía la responsabilidad de esperar a ver por donde salía..., por Jordania, por el desierto del Néguev, si el Gobierno nos daba la posibilidad de ir a Tel Aviv, pero con el riesgo de Tel Aviv...", señaló.



