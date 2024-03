El padre 'Chucho' estuvo a punto de retirarse de la iglesia: 'Me enamoré'

El padre 'Chucho' es uno de los sacerdotes católicos más famosos de Colombia. Desde hace unos años cuando tuvo espacios en la televisión nacional, este prelado ha estado vigente ya sea por situaciones en las que se ha visto envuelto, por sus afirmaciones o por las revelaciones de su vida. Precisamente, acaba de desvelar que estuvo a punto de dejar su vocación porque se enamoró.

En su participación en el programa 'The Suso´s show’ del canal Caracol, Jesús Hernán Orjuela, como es su nombre, reveló que cuando estaba en el seminario estuvo a punto de abandonar los estudios para ser sacerdote porque sintió que se había enamorado de una mujer.

El prelado manifestó que decidió contarle a sus superiores lo que estaba pasando, sintió que debía ser sincero.

Padre Chucho ha sido polémico por sus declaraciones. Foto:Instagram: @padrechuchocol Compartir

“Fui con la verdad a donde el rector y le dije: Creo que tengo que salir, voy a salir un tiempo, porque siento que me estoy o me he enamorado”, le comentó el prelado al humorista Suso.

Contó que, incluso, ya tenía su equipaje listo para marcharse del seminario, pero la respuesta que le dio el rector lo cuestionó y le hizo cambiar de opinión. "El rector me dijo: Lo felicito, es una señal más de qué va a ser un buen sacerdote”, rememoró.

A muchos sacerdotes les ocurrió lo que lo pasó al padre Chucho. Uno de los casos más conocidos es el del padre Alberto Linero, quien después de 25 años de sacerdocio, en el 2018 se quitó la sotana y hoy convive con una mujer.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

