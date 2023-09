Justo Márquez, un granadino de 60 años diagnosticado con cáncer, solicitó ingresar de manera voluntaria en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre, situado en Málaga, España.



Su razón principal es el miedo a sentirse solo en su estado de salud actual. El hombre argumenta que en la prisión tendría compañeros que podrían brindarle atención y ayuda en caso de necesidad.

Además de su lucha contra el cáncer, Márquez también enfrenta problemas de corazón, depresión y ansiedad. Ha buscado asistencia en los servicios de salud mental en varias ocasiones, pero siempre ha obtenido respuestas que le sugieren visitar a su médico de cabecera y someterse a nuevos tratamientos. Esta situación lo hace sentir "desahuciado" por parte de los sistemas de apoyo social y sanitario.



Márquez compartió con EFE su desesperación: "No encuentro ayuda por ninguna parte y entrar en la cárcel es la idea que he tenido, pero no quiero cometer ningún delito". El hombre se siente atrapado por su problema y anhela dejar de estar solo durante todas las horas del día.



🇪🇸 | INSÓLITO: Justo Márquez, un hombre de 60 años con cáncer, ha pedido ingresar en la prisión de Alhaurín de la Torre, Málaga, para evitar "estar solo". Además de padecer cáncer, enfrenta problemas cardíacos, depresión y ansiedad. pic.twitter.com/s8x2W4MCqf — UHN Plus (@UHN_Plus) September 5, 2023

En un intento por llamar la atención sobre su estado, Márquez se presentó el lunes en la prisión de Alhaurín de la Torre con un cartel que decía: "Quiero ir a la cárcel". Planea continuar manifestándose frente al centro hasta que se resuelva su situación.



Durante su visita, el ciudadano español tuvo la oportunidad de hablar con el director de la cárcel, quien le negó la posibilidad de ingresar voluntariamente sin haber cometido un delito. A pesar de esto, Justo sigue firme en su deseo de encontrar una solución a su soledad y su deterioro de salud.



Justo Márquez, originario de Granada, ha pasado la mayor parte de su vida en Nerja, Málaga. Esta es la razón por la que ha elegido solicitar su ingreso en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre en esta provincia.



Aunque enfrentó problemas relacionados con las drogas en su juventud y pasó dos años en prisión, afirma estar limpio desde hace más de treinta años y no desea recaer en el delito, aunque desearía poder acceder a la prisión por razones diferentes en esta etapa de su vida.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de El Universal, y contó con la revisión de la periodista y un editor.