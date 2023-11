El oftalmólogo que intercedió para que el Papa llamara por teléfono a Milei

Fabio Bartucci, el oftalmólogo encargado de los chequeos oculares del papa Francisco, se convirtió en una figura clave para la inesperada conversación telefónica entre el pontífice y el recién electo presidente argentino, Javier Milei.

Este hecho ocurre tras las anteriores críticas del libertario Milei hacia el líder de la Iglesia Católica durante su campaña. Ramiro Marra, legislador porteño y cercano a Milei, también tuvo un rol fundamental en este encuentro.

Bartucci, director del Centro de Investigaciones y Tratamiento Ocular de Buenos Aires, contó a 'La Nación', que estando con el Papa en el Vaticano, recibió una llamada de Marra, lo que desencadenó la posterior conversación entre Francisco y Milei. Además, agregó que "fue el Papa quien le pidió entablar la comunicación telefónica".

El candidato presidencial Javier Milei y el papa Francisco. Foto: AFP y EFE

“Justo me llamó Ramiro cuando estábamos, generalmente lo tengo apagado, había quedado prendido y se dio la conversación. Por lo general cada vez que estoy con el santo padre lo apago, pero quedó ahí prendido porque había entrado medio apurado, buscando las cosas porque fui a hacerle el control que le hago en forma periódica”, explicó el doctor, quien también es docente de posgrado en la Universidad del Salvador.

La conversación

El especialista en glaucoma y cirugía refractiva, también docente de posgrado en la Universidad del Salvador, Bartucci, consideró ese momento idóneo para conectar a ambos líderes.

“Es un tema que nació del santo padre porque se hablaron muchas cosas que no eran ciertas y él mismo dijo que nunca existió esa animosidad de su parte. Entonces le pareció lo más lógico hacer las felicitaciones correspondientes, que ya las había hecho por vía epistolar, y se comunicó telefónicamente con Milei y lo felicitó. Fue una conversación muy amena”, contó Bartucci.

Bartucci consideró ese momento idóneo para conectar a ambos líderes. Foto: EFE

Todo esto surgió luego de que el pontífice y Milei estuviera en el foco de la campaña, ya que el libertario lo había tildado como el “representante del maligno en la Tierra” y lo había criticado por “impulsar el comunismo”.

“Me pareció oportuno que el Papa, como está un escalón por encima de esto y no tendría que estar en estas cosas, defienda su postura. Y me pareció que era el momento de hablar con el presidente que fue electo. Creo que hubiese hecho lo mismo también si hubiese sido Sergio Massa, hubiese hecho exactamente lo mismo. Francisco está por encima de todo esto y creo que es una muestra más que importante como para empezar a borrar grietas y estas cosas que no le hacen bien a nadie", expresó el oftalmólogo.

Bartucci resaltó la humanidad, la solidaridad y la cordialidad de Francisco con Milei. Foto: EFE

En cuanto a su relación con el pontífice, Bartucci resaltó la humanidad, la solidaridad y la cordialidad de Francisco, compartiendo detalles adicionales sobre su conversación con Milei. Describió el enfoque del Papa como extraordinariamente natural y amigable con la situación.



“Lo hizo tan natural que no hubo después; fue tan natural y ameno (...), lo felicitó, le habló de sabiduría, de coraje; ‘Tienes que tener mucho coraje’, le dijo. Es una persona tan pero tan afable en eso y le transmitió su cariño igual que con cualquiera de nosotros”, aseguró a 'La Nación'.

El médico también expresó su esperanza de que en 2024 se materialice la visita del Papa a Argentina. "Hay conversaciones sobre el viaje, y tengo la esperanza de que se concretará el próximo año como se había planeado", afirmó Bartucci.

Javier Milei, elegido como nuevo presidente en Argentina

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación, y contó con la revisión de la periodista y un editor.



-LA NACIÓN (GDA) EL TIEMPO