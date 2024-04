El Nuevo Nostradamus, quien dice que 'predijo' el covid-19, hizo oscura 'profecía' para 2024

Athos Salomé, de 36 años, se ha autodenominado como el 'Nuevo Nostradamus', ya que, según él, predijo la pandemia del Covid-19 años antes que se produjera y también aseguró que Argentina ganaría su tercera copa del Mundo.

Ahora, este hombre originario de Brasil y quien es considerado como un vidente y parapsicólogo, se atribuyó la predicción del terremoto que enfrentó Japón recientemente y que cobró la vida de varias personas a inicios de año.

Para este mes de abril, Athos ha hecho una nueva 'predicción' sobre lo que ocurrirá en lo que queda del año bisiesto.

Según él, las noticias no serían muy esperanzadoras para la humanidad: "Un temible virus emergerá del helado abismo del Polo Sur, superando en desolación y consecuencias a la odiada pandemia del Covid 19", aseguró.

"Si esta nueva plaga no es contenida, desatará un torbellino de dolor, devastación mental y física, muerte... será la nefasta guadaña que oscurecerá los anales de la historia", profetizó en palabras compartidas con Tyla.

El 'Nuevo Nostradamus' reafirmó su predicción diciendo que este virus podría rediseñar el cómo se percibe la vida en la Tierra, pero que en estos momentos está en manos de los científicos evitar que ocurra.

Cabe resaltar que las 'profecías' no tienen una base científica y que las personas no pueden predecir el futuro, por lo que esta información no está confirmada y puede no ocurrir, pues este hombre también 'predijo' tres días de oscuridad tras el eclipse solar del pasado 8 de abril.

