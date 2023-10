El nuevo episodio de 'Padre de familia' que se burla de Meghan Markle y Harry

La serie animada estadounidense 'Padre de familia' ha mantenido a su audiencia en vilo durante 22 temporadas, gracias a su característico humor irreverente. En esta ocasión, los blancos de sus mordaces bromas fueron el príncipe Harry de Inglaterra y su esposa, Meghan Markle, quienes fueron caricaturizados como millonarios ociosos que se quejan de su suerte.



El episodio titulado 'Un bigote del pasado' es parte de esta comedia para adultos y muestra a los duques de Sussex durante unos segundos, tiempo suficiente para ser objeto de críticas satíricas.



En este capítulo, que aún no se ha estrenado en Latinoamérica, 'Peter Griffin', el protagonista de la serie, enfrenta problemas económicos y pierde su casa. En un momento, en el bar con sus amigos, hace una referencia irónica a Meghan y el príncipe Harry, comparando su determinación con la del personaje principal.



“Voy a ir solo por ello, como Meghan y el príncipe Harry”, dice en una clara referencia a la decisión del matrimonio de abandonar la familia real británica para irse a vivir a los Estados Unidos.



Sin embargo, su comentario se vuelve evidente en la siguiente escena, donde las caricaturas de Harry y Meghan aparecen descansando junto a una piscina en su mansión californiana. Un mayordomo se acerca con un sobre para el príncipe y menciona en tono sarcástico: "Señor, sus millones de Netflix por... Nadie sabe qué". Harry responde con desdén, "Póngalos con el resto".



El programa retrató a Harry y Meghan en su mansión californiana. Foto: Padre de familia.

Mientras tanto, Meghan recibe una notificación en su iPhone y comenta con su esposo: "Bebé, hora de hacer nuestro posteo diario sponsoreado con 250.000 dólares en Instagram para Del Taco". Entonces, Harry se queja de su suerte con la siguiente frase: “No debería haber dejado las tonterías inventadas”. La alusión que hace es a su vida como miembro de la realeza británica, que abandonó y que parece haberse arrepentido de ello, según su caricatura.



La sátira de 'Padre de familia', creada por Seth MacFarlane en 1999, se enfoca en los millonarios acuerdos que la pareja real ha realizado desde su llegada a Estados Unidos. Medios como el 'New York Post' señalan que la serie critica especialmente los proyectos que no cumplieron las expectativas, como la docuserie en Netflix que no recibió la atención esperada y el pódcast de Meghan que fue cancelado tras la primera temporada.



Aunque la parodia puede ser mordaz, Harry y Meghan aún no han dado una respuesta pública a esta parodia que, en última instancia, no deja de ser humor.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación, y contó con la revisión de la periodista y un editor.