El nuevo aspecto de Megan Fox provoca reacciones encontradas en redes sociales

La reciente aparición de Megan Fox en las redes sociales, tras un evento posterior al Super Bowl, ha encendido un debate en línea sobre su transformación física.

La actriz, conocida por su papel en 'Transformers', compartió una fotografía donde se la veía disfrutando con amigos, incluyendo a la estrella del pop Taylor Swift, su novio Travis, quien es jugador de los Kansas City Chiefs, y el músico Machine Gun Kelly.

Esta imagen ha suscitado una serie de reacciones que oscilan entre la preocupación y la admiración por parte de sus seguidores.



La principal inquietud radica en los notables cambios en su apariencia, particularmente su cabello largo y rosado, un marcado contraste con el corte de cabello bob en tono rojo que había lucido anteriormente.

Además, su delgadez y labios voluminosos en la fotografía han llevado a comparaciones con la socialité Kim Kardashian, señalando una evolución en su imagen que algunos atribuyen tanto al paso del tiempo como a posibles intervenciones quirúrgicas.

Megan Fox y su batalla contra la dismorfia corporal



Megan Fox, conocida por su trabajo en Hollywood y nombrada la mujer más sexy del mundo por FHM Online en 2008, ha capturado la atención no solo por su talento sino también por su belleza.



A pesar de su éxito y reconocimiento, Megan ha compartido en una entrevista con "Sports Illustrated" que lucha contra la dismorfia corporal. Reveló: “Tengo dismorfia corporal. Nunca me veo como me ven los demás. Nunca hubo un momento en mi vida en el que amara mi cuerpo, nunca jamás”.

Esta condición ha marcado un desafío constante para ella, describiendo su experiencia como un "viaje interminable hacia el amor propio". Megan ha pasado por varias cirugías estéticas, intentando encontrar paz con su imagen. Ha gastado cerca de 60 mil dólares en procedimientos que incluyen implantes de senos, cirugía de nariz, bótox y cirugía de párpados.



En 2021, Megan reflexionó sobre cómo las apariencias pueden ser engañosas. Dijo: “Podemos mirar a alguien y pensar: ‘Esa persona es tan guapa. Su vida debe de ser muy fácil’. Lo más probable es que esa persona no se sienta así consigo misma”. Estas palabras resaltan la desconexión a menudo presente entre cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo los demás nos perciben.

Megan también compartió sus experiencias de juventud, sintiéndose fuera de lugar. “Nunca fui la chica hermosa de mi escuela. Quiero decir, tenía frenillos y teñí mi cabello de naranja. No era la chica popular. Siempre fui la solitaria”, expresó.



Ella concluyó: “Creo que me había mentido a mí misma, o más bien había permitido que otras personas me mintieran. No encajaba bien, por mucho tiempo no viví mi propia vida siendo yo misma. Esas partes mías más excéntricas o extrañas no se correspondían con mi familia o con mi esencia”.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de El Universal, y contó con la revisión de un periodista y un editor.