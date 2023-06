Es posible que alguna vez haya visto la película de Disney llamada ‘El libro de la selva’ y a su personaje principal llamado ‘Mowgli’, un niño que vivía con los animales salvajes. En la vida real existe un joven llamado Zanziman Ellie de Ruanda, que según sus vecinos es la representación de la vida real de ‘Monwgli’.



Sin embargo, la vida de este joven no ha sido nada fácil, pues por su condición la sociedad lo ridiculizó y para él fue más seguro y pacífico vivir en el bosque.

Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles.

Su historia se hizo viral luego de que el canal Afrimax realizará un documental sobre su vida. Ellie nació en 1999 y desde su nacimiento ha sido repudiado por la sociedad, pues su cabeza es mucho más pequeña de lo normal debido a una condición llamada microcefalia.



A menudo él y su madre eran intimidados y perseguidos por los lugareños por los rasgos inusuales que Ellie tenía. Además, por esto también se le negó el acceso a la educación por su dificultades auditivas y del habla.



(Lea también: ¿Cuál es la diferencia entre transgénero y transexual?).



Al medio ya mencionado, la madre comentó que a pesar de esto, Ellie siempre estaba sonriendo y persiguiendo animales. Además, no le gustaba comer la comida de su madre y prefería comer plantas y frutas de los árboles. “No le gusta la comida preparada, prefiere comer plátanos. No sabe nada, no puede hacer nada”, afirmó su progenitora.

Cuando su historia se viralizó en 2020, ‘Mowgli de la vida real’ ha podido cambiar su vida, pues recibieron diferentes ayudas y ahora Ellie está inscrito en una escuela para niños con necesidades especiales en el Centro Comunitario de Ubumwe, Gisenyi, Ruanda.



Además, vive en una casa construida por simpatizantes y regularmente usa trajes para ir a la escuela. Este caso es muy importante, pues Zanziman Ellie pasó de ser un chico no deseado a una celebridad con la que todos quieren estar asociados, y la gente constantemente le pide fotografías. Su madre también es considerada una heroína que debe ser celebrada por apoyar a su hijo en todo momento.

¿Qué es la microcefalia?

Según el portal ‘Mayo Clinic’, la microcefalia es una afección neurológica poco frecuente en el que la cabeza de un bebé es mucho más pequeña que la de otros niños de la misma edad y sexo. Esto ocurre cuando hay un problema con el desarrollo del cerebro en el útero o cuando el cerebro deja de crecer después del nacimiento.



(Siga leyendo: Detienen concierto de Rocío Saiz por mostrar los pechos y la tapan con bandera LGBTIQ).



Esta afección puede ser causada por una variedad de factores genéticos y ambientales. Si los niños con microcefalia no reciben ningún tratamiento como: terapia del lenguaje u ocupacional, puede llegar a tener diferentes complicaciones, entre estas están:

Retrasos en el desarrollo, incluidos en el habla y en el movimiento. Dificultades con la coordinación y el equilibrio. Enanismo o baja estatura. Distorsiones faciales. Hiperactividad. Retraso intelectual. Convulsiones.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Joven causa furor en TikTok por su parecido con Silvestre Dangond: ‘El hijo perdido’

Diego Sáenz se convirtió en ‘el postrecito’ de MasterChef Celebrity

Desafío The Box: Sarita se quedó dormida en el baño y ‘soñó con Rapelo en calzoncillos’