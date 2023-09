Cada vez los competidores de 'MasterChef Celebrity' están más cerca de la recta final, así que los desafíos se vuelven más duros y con mayor exigencia.



Sin embargo, hay ocasiones en las que los chefs han sido un poco más laxos y les agregan más de emotividad a las pruebas, como en uno de sus más recientes retos creativos, en el que los participantes tuvieron que cocinar inspirados en los recuerdos.

Remembranzas que sorprendieron a más de uno, pero especialmente a 'El Negrito W', que le recordó sus inicios en las redes sociales como creador de contenido, pero, sobre todo, también le recordó sus futuros compromisos, irónicamente.



De una caja de madera con aserrín, Iván Cordoba, como es su nombre de pila, sacó un antiguo celular con el qué grabo su primer video para las redes sociales en 2018.



No obstante, la sorpresa mayor fue el encontrar un anillo, con el que parte de sus compañeros, e incluso el jurado quedaron sorprendidos.



"Este anillo me lo tuvo que haber mandado mi novia, porque yo le propuse matrimonio el día de la boda de mi hermana", dijo el influencer ante la expectativa de los demás asistentes en el set.



Sin duda, un asombro para quienes siguen de cerca el programa, ya que el creador suele ser muy reservado con su vida privada. De hecho, en sus redes sociales no es muy común que tenga fotos con su actual pareja.

¿Quién es la prometida de 'El Negrito W'?

A pesar de su cautela, se sabe que la futura esposa del costeño es Daniela Trujillo Velázquez, una mujer que, al parecer, lo ha acompañado incansablemente desde sus inicios como influencer.



De hecho, el día del lanzamiento del show, Trujillo asistió con él a la velada y en sus historias de Instagram este afirmó que estaba con "la manager", haciendo alusión a su pareja.

A principios del 2023, esta misma dijo que el creador de contenido se había emocionado tanto con la confirmación de su participación en la competencia, que antes de iniciar grabaciones empezó a estudiar varios platos.



“Cuando le escribieron y le confirmaron que estaría en el programa y decidió ir, se puso a practicar, a hacer esto y aquello, para aprender a hacer ‘rissoto’, arroz de coco, carne en término medio, ahí se decidió a aprender, porque realmente no tenía las técnicas que se necesitan para la cocina como tal”, indicó Trujillo en entrevista con el medio 'El Pilón' de Valledupar.



No obstante, esta no sería la única labor que ella realiza, pues también tiene un emprendimiento propio llamado 'Balneario Shop', en el que vende ropa para mujer a nivel nacional: blusas, 'croptops' y demás.

'El Negrito W' habla de su paso por el reality 'MasterChef'







