El negocio que le da grandes ingresos a Melina Ramírez, presentadora de Yo Me Llamo

‘Yo Me Llamo’, el programa de concurso que busca entre los colombianos al doble perfecto de un cantante famoso, acompaña diariamente las noches de las familias nacionales, que se entretienen con los shows musicales y las ocurrencias de Amparo Grisales.



(Lea también: ¿Quién es Rodny Therán, el percusionista que pone ritmo a las noches de 'Yo Me Llamo'?).



Otra de las estrellas del reality es la presentadora caleña Melina Ramírez, quien, junto a Carlos Calero, es la encargada de introducir y entrevistar a los participantes entre presentaciones.

Lo que muchos no saben, no obstante, es que la vallecaucana, además de ser modelo y presentadora, es una exitosa empresaria, que ha sido destacada incluso por la revista Forbes.



Ramírez es dueña y creadora de ‘Go Up’, una línea de productos alimenticios especializada en alimentos a base de proteína, enriquecidos con vitaminas y minerales.

“Diseñados para acompañar a la mujer en todas las etapas de su vida”, se lee en la biografía del perfil de Instagram de la marca, que ofrece proteína para el fortalecimiento, para la belleza y proteína vegana. Además, Ramírez publica en las redes de su negocio recetas en las que se puede usar la proteína.



(De interés: 'No te confundas': el cruce entre Melina Ramírez y Amparo Grisales en 'Yo me Llamo').

#proteinaenpolvo #proteinavegana #vegan #proteinaparamujeres #recetas ♬ sonido original - Go Up @goup___ ¡Dale un giro delicioso a tu día con esta receta de Frutos Rojos Cubiertos de Chocolate 🍓🍫 con un toque de GO UP Vegan 💚! Ingredientes: 🍓 Frutos rojos de tu elección 🍫 Chocolate blanco o negro 💚 1 Scoop de GO UP Vegan Preparación: 1️⃣ Derrite el chocolate 🍫 de tu preferencia, puede ser a baño maría o en el microondas en intervalos de 30 segundos, recuerda mezclarlo cada que pase el tiempo. 2️⃣ Mezcla un scoop de GO UP Vegan 💚 en el chocolate derretido 🍫 y mezcla hasta incorporar. 3️⃣ Con un palo para pincho o palillo, toma la fruta que escogiste y cúbrela de la mezcla de chocolate 🍫 🍓 4️⃣ Guarda las frutas cubiertas en el congelador hasta que el chocolate se solidifique ¡y listo! Disfruta este delicioso snack y etiqueta a esa amiga adicta al chocolate 🍫 para que no se lo pierda 😋✨️ #proteina

En marzo del 2023, Ramírez anunció en sus redes que su emprendimiento había sido seleccionado por la revista Forbes Colombia como una de las 30 promesas de los negocios del país en 2023.



(Relacionado: Melina Ramírez y Juan Manuel Mendoza revelan fotos de su luna de miel).



“Es una felicidad que no puedo explicarles. Que mi emprendimiento haya sido seleccionado por Forbes Colombia como una de las 30 promesas de los negocios 202 me llena de fuerzas y motivación para llevar a Go Up tan lejos como sueño”, escribió Ramírez en la publicación en la que anunció la noticia.



“Gracias a mi socio Sebastián Duque y a Purpose Brands, porque juntos haremos esto posible. ¡No puedo tener mejor equipo, son tremendos visionarios! Emprender no es fácil, tiene muchos retos, y que mi equipo hoy reciba este reconocimiento es producto de mucho trabajo y de nunca haber dejado de creer”, agregó la empresaria.

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en El Tiempo

Urano en la carta astral: ¿qué significa según el signo que tenga en este planeta?

'Que me dejen quieta': Marilyn Patiño rompe en llanto tras muerte del papá de sus hijos

El secreto de Brad Pitt para lucir espléndido a los 60 años sin cirugías