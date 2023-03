En esta edición del festival ‘Estéreo Picnic’ se vivieron presentaciones inolvidables. La cartelera de este año trajo artistas de talla mundial como Drake, La Rosalia, Twenty One Pilots, The Chemical Brothers y Billie Eilish.

(También puede interesarle: Video: Piqué olvida a uno de sus hijos en una tienda y el momento se hace viral).

El evento reunió a varios cantantes en cuatro días llenos de emociones en el campo de golf Briceño: el 23, 24, 25 y 26 de marzo se llevó a cabo este famoso festival colombiano, que con su tema “Un mundo distinto” logró cautivar a millones de asistentes.

Una de las presentaciones más esperadas fue la de la famosa cantante estadounidense Billie Eilish, intérprete de temas como ‘Happier than ever’ y ‘Lovely’, quien se presentó en la última noche del festival en el escenario ‘Johnnie Walker’ a las 11 p. m.

(Además: Felipe Saruma celebró entre lágrimas su premio India Catalina).

La cantautora, quien inició su presentación puntual, arrancó con toda la energía de un público que proclamaba su nombre con euforia. Entre aplausos y gritos cantó canciones como ‘I Didn’ t Change My Number’ y ‘ I Don't Wanna Be You Anymore’, momentos que para muchos fanáticos fueron los mejores.

“ Hola a todos, ¿cómo va todo en Colombia? Es muy cool estar aquí. Quiero que todos aquí griten y salten”, dijo Billie antes de interpretar su éxito ‘My Strange Addiction’.

Pero sin duda alguna uno de los momentos más emotivos para los colombianos fue cuando en medio de la presentación a la intérprete le lanzaron una bandera de Colombia que estaba estampada con su logo. En ese instante, Eilish no dudó en recoger su regalo y, de inmediato, tomó entre sus manos la bandera y empezó a ondearla por todo el escenario. Luego se cubrió con ella, mientras todo el público aplaudía con gran emoción.

El momento quedó registrado en varios videos subidos en redes sociales, en los que los internautas catalogaron el momento como “el más increíble” y uno de las situaciones “más top".

Además, la artista aprovechó para hablar sobre el clima de Bogotá y expresó que le parecía uno de los lugares más bonitos que ha visitado. Sin embargo, se quejó por el frío de la capital: “Hace mucho frío y tengo asma. No puedo respirar. Ustedes tienen superpoderes".

(A continuación: Victoria Alonso, tras ser despedida de Marvel, anuncia demanda a Disney).

Una noche que estuvo acompañada de fuertes emociones y melancolía por parte de los fanáticos de la cantante, se convirtió en una de las noches más memorables para muchos asistentes del evento al cerrar su presentación con ‘Happier than ever’ que, según ella, “es la canción de su vida”.

I DONT WANNA BE YOUUUUUUU, ANYMORE 😭



Billie Eilish en Colombia 🇨🇴 #FEP2023 pic.twitter.com/TOkiIphqi7 — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) March 27, 2023

Más noticias en EL TIEMPO

Kenzo, el perro gigante de casi 2 metros que confunden con un león

¿Melissa Martinez tiene nueva pareja? Esto le contestó a Eva Rey

Hombre de 102 años se divorció a los 99 y su vida cambió: 'Me estaba enfermando'

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO