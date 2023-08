Una cámara de un vehículo registró el momento en el que una vaca cae de un camión que se encontraba en movimiento en el West Midlands, cerca de Birmingham, Inglaterra.



En las imágenes se observa al animal cayendo en la autopista y levantándose luego de sufrir el accidente, el primer vehículo frena y evita al animal, mientras que los otros lograron esquivarlo.



Según informaron las autoridades de Reino Unido, kilómetros más adelante, otra vaca cayó del mismo vehículo, los incidentes se presentaron debido a que el conductor transitaba a alta velocidad.



“Fue una completa sorpresa. Cuando pude, le envié un mensaje a mi esposa y le dije: 'Casi me atropella una vaca que se cayó en la autopista’. Ella no me creyó. No puedo pensar por qué”, afirmó Kenny Roger, uno de los testigos, al medio Daily Mail.



El Grupo Central de Policía de Autopistas (CMPG, por sus siglas en inglés) informó en Twitter que los animales resultaron “heridos”, el tráfico en esta transitada autopista se detuvo por aproximadamente 90 minutos.



"Lo primero que pensé fue en no golpearla. No la vi caer del camión, así que lo primero que vi fue a la vaca tirada en la carretera. Por suerte pude desviarme hacia el arcén para esquivarla", dijo otro testigo.



Las autoridades también agradecieron a los conductores que utilizaron sus vehículos para controlar a los animales y que estos pudieran ser trasladados a un lugar más seguro.

