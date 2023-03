El video solo tiene una duración de algunos segundos, pero, para algunos usuarios, resulta aterrador. En este se logra observar a un gigantesco macho cabrío de color negro en un corral con otros animales. Nada inusual, para cualquiera que se imagine la escena.



¿Qué podría tener de terrorífico un metraje cuya protagonista es una cabra en su hogar? En un principio, nada, si se omite el pequeño detalle de que el animal se encuentra caminando en dos patas, como un humano, y no en cuatro, como es propio de su especie.

El gran caprino de color negro yace erguido y, como puede, avanza en dos patas hasta entrar a un cuarto que se encuentra conectado con el corral. Detrás de él, una gallina lo sigue a paso acelerado hasta que el otro animal se dispone a entrar a la casa.



Quienes están grabando, encuentran la escena llamativa. Tanto así que mientras filman no pueden contener la emoción y, mucho menos aún, las risas. “Se va a la casa”, dice uno de los hombres que se encuentra tras la cámara, acompañado por lo que parece ser una mujer y otro sujeto.

(Lea también: La historia que esconde el mito del macabro restaurante caníbal de La Calera).

OLV 😳



Buenos días estrellas de la mañana ☪️. pic.twitter.com/lORehfR0zN — 🎙️𝓐𝓷𝓷 𝘔 𝙵𝚞𝚗𝚎𝚜 🖍️ (@horridibujos) July 5, 2021

La escena resultó intrigante para quienes pasaban por el corral, pero muchos más aún para los usuarios de redes sociales, quienes quedaron conmocionados con las habilidades paranormales -según ellos- del macho cabrío. Desde entonces, la búsqueda de explicaciones comenzó.



Mientras que algunos optaron por justificaciones racionales, como que la cabra había sido entrenada para caminar en dos patas o poseía las habilidades físicas para hacerlo, otros quisieron apuntar a una explicación mucho más paranormal al decir que se trataba de un animal endemoniado. Siempre hubo quienes fueron más allá y se atrevieron a decir que era la aparición del Diablo.



“‘¿Belcebú?”, escribió un usuario; al tiempo que otro señaló: “Las cabras y chivos son sumamente ágiles y tienen muy buen equilibrio, pueden sostenerse incluso por momentos en una sola pata, pero solo algunos desarrollan la habilidad de caminar en dos patas”.

(Siga leyendo: G66: historia detrás del mito sobre misterioso 'TransMilenio fantasma' en Bogotá).

La mayoría de las teorías trataron de encontrar un sustento en el video, puesto que, aparte de lo que se mostraba en las imágenes, no había mucha más información -ni ubicación exacta o nombres- que llevara a encontrar la verdad detrás del aterrador momento. Hay reportes de la aparición del metraje en 2021, pero todavía en 2023 siguen surgiendo mitos alrededor del macho cabrío.



Uno de los más recientes y populares llegó de la mano de Javier Romero, un creador, guionista y escritor independiente que trató de dar respuestas a los internautas. Con nada más que un hilo en Twitter, el creador de contenido ahondó en las supuestas implicaciones que tuvo para una familia colombiana la difusión del video.

Fabio sostiene que su familia fue víctima de un culto satánico FACEBOOK

TWITTER

Según Romero, en julio de 2021 la tranquilidad desapareció para la familia Gamboa, residente del departamento de Boyacá. De la nada, comenzaron a aparecer señoras en su finca rezando el rosario y, más tarde, un hombre intentó lanzar piedras a la propiedad.

(De interés: La leyenda detrás de la Piedra del Muerto en Ciudad Bolívar).

Para ese momento, ya estaba esparcido el rumor de que Justino, su macho cabrío, era el mismo que había aparecido caminando en dos patas a través de redes sociales. Una noche, mientras se encontraban durmiendo, uno de los integrantes de la familia escuchó ruidos afuera y lo primero que hizo fue ir en busca de un machete, en caso de que tuviese que defender la propiedad.



No obstante, Fabio -nombre ficticio- no se encontró con ladrones, sino con una escena mucho más aterradora: Justino había sido degollado por un grupo de personas, de acuerdo con Romero.



“Desde ese siniestro momento, Fabio sostiene que su familia fue víctima de un culto satánico. Él no quiso denunciar con las autoridades, a pesar de que su chivo muerto no era el protagonista de ese video. Menciona que todavía hay gente extraña que acecha su casa en las noches”, concluyó el escritor.

En la Finca de Los Gamboa, poco o nada les interesan las redes sociales y sus locuras, solo buscan lo que casi todos queremos: paz y tranquilidad.



Eso se ausentó desde julio del 2021 pic.twitter.com/yqQDcdNY2K — Javier Romero (@donpurocuento) March 20, 2023

Del verdadero origen de la cabra del famoso clip se conoce poco o nada. Sin embargo, en la grabación se logra escuchar el acento español de uno de los hombres que se encontraba detrás de cámaras. El macho cabrío ha sido comparado con el personaje ‘Black Phillip’ de la película de terror ‘The Witch’, protagonizada por Ann Taylor Joy.



Aunque este video causó furor en redes, no es el único reporte que existe. De hecho, para octubre de 2022 otro metraje muy similar se tomó internet: en este, una cabra camina en dos patas por Telwara, en el estado de Bihar (India). A diferencia del macho cabrío en el corral, el otro había sido entrenado por su dueño para sorprender a los transeúntes.

¿Por qué el macho cabrío ha sido relacionado con el Diablo?



Es común que, tanto en la literatura como en las producciones cinematográficas, la cabra se relacione con el Diablo, incluso aunque la Biblia no contenga una descripción física explícita de la personificación del mal.



“La Biblia solo dedica unos pocos pasajes al diablo y no describe su aspecto", aseguró Marina Montesano, profesora de Historia Medieval en la Universidad de Messina, para ‘National Geographic’.

Facebook Twitter Linkedin

La cabra se asocia a la personificación del mal. Foto: iStock

De acuerdo con varios expertos citados por la revista ‘Nume’, el motivo que llevó a asociar a las cabras y al Diablo provino del dios Pan. Ronald Hutton, historiador de la Universidad de Bristol, explica: “El demonio empezó a asociarse al dios Pan tan solo dos siglos atrás, durante el auge de las religiones neopaganas en Europa que desafiaron la fe cristiana hegemónica”.



Pan era el dios de los pastores y rebaños en la mitología griega, cuya imagen estaba asociada con el mundo pagano. "La transición a una imagen moderna de cuernos, patas de cabra y barba de chivo es del siglo XIX, y parece derivar del culto literario y artístico contemporáneo al dios Pan", puntualizó Hutton para la revista citada anteriormente.

Más noticias en EL TIEMPO

Diego Guauque comparte dolorosa noticia sobre el cáncer: 'Vuela alto, Thomas'

Sebastián Yatra deja a sus fans boquiabiertas por confesión de su vida sexual

Nicolás Arrieta acusa a Yeferson Cossio de ser partícipe de una estafa en redes

ALCANCE DIGITAL EL TIEMPO