En las últimas semanas, en TikTok se ha vuelto viral que las personas compartan esta serie de números “14643”, incluso, varios internautas los han llegado enviar por WhatsApp a sus personas más cercanas.



Sin embargo, para muchos no está claro que significan estos números. Es importante aclarar que esto no se trata de nada malo, por el contrario, tiene un mensaje muy positivo. Por esa razón, a continuación le daremos toda la información que debe saber para qué pueda enviar estos números a sus amigos y familiares más cercanos.

¿Qué significa “14643”?



Este trend nació en la aplicación de TikTok y ahí varios usuarios empezaron a colocar “14646” dentro de sus videos, en los comentarios o en los hashtags. Esto hizo que se volviera extremadamente viral y lo empezaran a usar en otras aplicaciones.



Estos números significan “Siempre te querré”, esto se debe a su traducción en inglés “I Will Always Love You”. De esta forma, “I” es una letra (1), “Will” tiene cuatro (4), “Always” tiene seis (6), “Love” tiene cuatro (4) y “You” tiene tres (3).



En este sentido, lo que están haciendo las personas con esto es expresando su amor a sus amigos o compañeros y que a pesar de las situaciones que se puedan presentar, siempre estarán junto a ellos.

Además, con el fin de simplificar el lenguaje o para enviar mensajes secretos, varios usuarios también utilizan otros códigos como: 1437 “te amaré por siempre” (i love you forever), 143 “te quiero” (i love you), entre otros.



De hecho, es frecuente que en TikTok cada persona publique su propio diccionario de números. En algunas ocasiones, estos pueden servir para que los seguidores interactúen con los creadores de contenido, en ese sentido, les ofrecen un sistema de códigos con distintas definiciones para que ellos puedan clasificar a la persona que están viendo en los comentarios.

