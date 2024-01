¿Por qué no tiene boca? La verdad detrás del misterio de Hello Kitty

En el mundo de los personajes de ficción, pocos han generado tanto interés y especulación como 'Hello Kitty'. Conocida originalmente como 'Kitty White', esta figura alegre, originaria de Londres, es parte de una familia con padres y una hermana gemela. Su propósito desde su creación ha sido ser "la mejor amiga de las personas".

La historia de 'Hello Kitty' comienza en 1973 con Shintaro Tsuji, empresario japonés dedicado inicialmente a la seda y luego al plástico. Tsuji transformó su empresa, renombrándola Sanrio, y se enfocó en personajes entrañables para impulsar sus ventas.

Entre sus aciertos más notables estuvo la contratación de Yuko Shimizu, quien creó a 'Hello Kitty' en 1974, un personaje cuyo nombre refleja la fascinación japonesa de la época por la cultura británica y sus historias fantásticas.

'Hello Kitty' ganó rápidamente popularidad, especialmente tras su introducción en Estados Unidos en 1976, convirtiéndose en un fenómeno global y rivalizando con íconos como 'Mickey Mouse'. Su imagen, valuada en miles de millones de dólares, se extendió por 130 países, adornando desde llaveros hasta habitaciones de hotel y colecciones de moda de alta gama.

Secretos ocultos y leyendas urbanas circulan tras la fachada de este popular personaje que este año celebra su 50 aniversario. Foto: iStock

Sin embargo, la falta de boca de 'Hello Kitty' ha sido fuente de innumerables rumores y teorías. En 2014, Sanrio aclaró que el personaje no es un gato (dijeron que por eso no caminaba en cuatro patas).



“Me corrigieron muy firmemente”, declaró la antropóloga Christine R. Yano, autora del libro 'Pink Globalization: Hello Kitty’s Trek Across the Pacific'. Desde la compañía señalaron que “ella es un personaje de dibujos animados. Es una niña pequeña, una amiga. Pero ella no es un gato. Camina y se sienta como una criatura de dos piernas”.

Los rumores se intensificaron con historias sobre pactos diabólicos. La teoría más difundida afirmaba que Shimizu creó a 'Hello Kitty' sin boca en referencia al cáncer de boca de su hija, a cambio de su curación por un pacto con el Diablo.



Estas leyendas incluían afirmaciones falsas como que Shimizu era china y que 'Hello Kitty' significaba "Hola demonio" en chino, además de interpretar las orejas del personaje como cuernos del Diablo.

Ante el auge de estas teorías, Sanrio intervino, explicando que 'Hello Kitty' no tiene boca porque "habla desde su corazón". Yuko Yamaguchi, la tercera diseñadora del personaje, desmintió las acusaciones de satanismo, explicando en una entrevista con 'Time' que la ausencia de boca permite a las personas proyectar sus propios sentimientos en el rostro del personaje.

“Kitty parece feliz cuando la gente está feliz. Parece triste cuando ellos están tristes. Por esta razón psicológica, pensamos que no debería estar atada a ninguna emoción y es por eso que no tiene boca”, aclaró.

A pesar de los misterios y rumores, la realidad es menos sensacionalista. Yuko Shimizu continuó su carrera como artista independiente, creando personajes como 'Angel Cat Sugar' y 'Rebecca Bonbon'. Su hija, Yokoto Lui, no padeció la enfermedad mencionada en los rumores. Mientras tanto, 'Hello Kitty' sigue siendo un ícono global, a punto de celebrar su 50° aniversario el 1° de noviembre.

