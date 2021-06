‘El Mindo’ se defendió por foto en la que aparece con Andrés Escobar

Armando Ortiz, mejor conocido como ‘El Mindo’, publicó un IGTV en su cuenta de Instagram para hablar sobre dos hechos que han puesto su vida y las de sus seres queridos en peligro.



El primero, tiene relación con Andrés Escobar, un ciudadano caleño que fue identificado como uno de los civiles que habrían utilizado armas de fuego durante una alteración del orden público en el barrio Ciudad Jardín, en Cali, el pasado 28 de mayo.



El suceso en el que estuvo involucrado Escobar quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales. Por consiguiente, empezaron a circular fotos de este sujeto, quien se presentó como un empresario y especialista en servicios de producción audiovisual y publicidad en redes sociales, en compañía de varias figuras públicas. Entre estas, 'El Mindo'.

Vean esta belleza se Llama Andrés Escobar y es uno de los que estaba disparando el 28 de mayo en ciudad Jardin Cali. No solo es paraco sino que es amigo del @BelosMaki @mindo_el participante del desafío 2018 @CaracolTV @la_zuluaga19 @alejarojas_g @UnivalleU @MONYRODRIGUEZOF pic.twitter.com/7clH1jnwZ4 — Johanna Jhn (@JohannaJhn) May 30, 2021

Frente a este tema, ‘El Mindo’ comenzó diciendo: “Bueno mi people, hablemos de un tema que me está involucrando a mí y es sobre una fotografía o varias fotografías que andan rondando".



El creador de contenido aseguró que algunas personas lo están acusando de hacer "parte de un grupo paramilitar porque me tomé una foto con una persona que tuvo un acto no de ciudadano y de violencia".



En su defensa aseguró que, debido a que es una figura pública, suele tomarse fotos con varias personas que lo conocen "por su trabajo".



"Ahora parece que hay dos razones para elegir cuándo tomarse una foto con alguien: la primera es decirle a la persona que me muestre su pasado judicial y la segunda es ser vidente para saber qué actos va a cometer más adelante. Uno como tercero no puede hacerse responsable de los actos que haga cada persona”, indicó.

Esta es una de las fotos que circula en redes sociales con falsa información sobre 'El Mindo'. Foto: Instagram: @el_mindo

El segundo hecho sobre el cual se refirió Ortiz, fue el de la circulación de otras fotografías en redes sociales en las que se le acusa, sin ningún fundamento, de que habría sido uno de los civiles que “atacó a los jóvenes de Ciudad Jardín en complicidad de miembros de la Policía Nacional”.



“Andan unas fotos rondando donde yo supuestamente estoy encapuchado y dándole bala a todo el mundo. Señores vean muy bien la información que están dando porque pueden perjudicar a otras personas. De mí pueden decir cualquier cosa, pero menos que sea una persona violenta. Yo nunca me he acercado a un arma. En este momento se encuentra amenazada mi familia y yo”, mencionó.

Finalmente, ‘El Mindo’ le dijo a sus seguidores que reportó a las cuentas que estaban difundiendo este tipo de mensajes y exigió que se respetara el derecho a la vida de sus familiares y a él.



“La invitación y la reflexión es que no caigamos en ese juego de violencia y que le pidamos mucho a Dios que nos dé la sabiduría para afrontar todo lo que está pasando. Como ciudadano exijo mi derecho y el respeto a la vida de mis familiares. La justicia divina es la única que puede a uno juzgarlo, de resto, no tenemos la potestad ni de amenazar ni atentar contra la vida de otras personas. Feliz noche y que dios los bendiga”, concluyó.

