A través de un video en sus redes sociales, el creador de contenido Armando Ortiz, más conocido como ‘El Mindo’, le respondió a millones de sus seguidores por qué se viste de mujer.



El instagramer, quien participó en el reality de gastronomía ‘Master Chef’, confirmó esta insistencia de sus seguidores, y dijo que a diario le preguntaban sobre su orientación sexual, debido a que la mayoría de personajes que interpreta son mujeres.

Ortiz aclaró que el personaje de ‘La Mindiva’ lo creó hace nueve años y con el pasar del tiempo lo fue perfeccionando, a tal punto que las mujeres se sienten "identificadas".



"Todo surgió porque hace nueve años decidí personificar a una mujer llamada ‘Mindiva’. Al principio, usaba toallas en la cabeza, simulando que tenía cabello, pero todo necesita una evolución", dijo.



"Tuve la fortuna de crecer rodeado de mujeres, lo que era un hobby es ahora mi forma de ganarme la vida, e invierto tiempo y dinero”, agregó en el video.

'El Mindo’ fue enfático en decir que si el personaje no hubiese sido aceptado por la audiencia, lo hubiese eliminado. Recalcó que el éxito de esta personificación le ha permitido hacer pautas comerciales nacionales e internacionales.



Frente a su orientación sexual, el creador de contenido respondió que le "encantan las mujeres", y aprovechó para invitar a sus seguidores a reflexionar sobre sus prejuicios y la homofobia que esconden las preguntas sobre sus gustos.



“Me encantan las mujeres, y si no fuera así no veo problema. En este mundo todos tenemos igualdad de condiciones, independiente de la inclinación sexual”, afirmó.

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

