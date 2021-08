Esta es la fortuna que acumula el actor Ben Affleck

Ben Affleck, actor, director y guionista, además de ser reconocido por interpretar a ‘Batman’ en las películas del Universo extendido de DC Comics y producciones como ‘Escuadrón suicida’, ha vuelto a ‘escena’ por sus recientes apariciones al lado de la famosa cantante y también actriz Jennifer López.



Incluso la intérprete de ‘On the floor’ confirmaría una relación amorosa con Affleck al publicar fotos en su cuenta oficial de Instagram junto al actor en la celebración de su cumpleaños número 52 el pasado 24 de julio.



(Le puede interesar: Joven quedó petrificada tras beber trago que le ofreció hombre en un bar)

López y Aflleck ya tuvieron una historia de amor en el pasado, pues estuvieron comprometidos en 2002 y su boda se canceló a tan solo días de la ceremonia. De hecho, los medios de comunicación y la ‘prensa rosa’ empezaron a referirse a la pareja como ‘Bennifer’, un término popular que ha vuelto a los titulares por la posible reconciliación después de 17 años.



Después de las lujosas vacaciones que pasaron juntos en Europa, ya se especula sobre su mudanza a una exorbitante mansión avalada en 65 millones de dólares. Pero, ¿cuál es el patrimonio del actor de ‘Batman’?



(Además: 'Daniel Valencia' de 'Betty, la Fea' pidió regular el consumo de marihuana)



Además de ser dueño y fundador de la empresa productora Pearl Street Films, con la cual ha producido películas como ‘Manchester by the Sea’ (2016), su labor como actor lo ha llevado a acumular una fortuna considerable.



Desde sus inicios, los diferentes interpretaciones en Hollywood le han dejado millones en sus bolsillos, tanto así que incluso logró ganar alrededor de 15 millones de dólares con el personaje que desarrolló en la película ‘Paycheck’ (2003), de acuerdo con Celebrity NetWorth, un portal web dedicado a realizar estimaciones de los activos totales y actividades financieras de las celebridades.



Por su papel en ‘Reindeer Games’, Ben ganó 6 millones de dólares, 10 millones por ‘Changing Lanes’ y ‘The Sum of All Fears’ y por la obra ‘Gigli’ otros 12,5 millones. En los últimos años ha sido recordado por su interpretación de ‘Batman’, pero este salario no ha sido revelado. No obstante, según la revista ‘Forbes’ fue un “gran sueldo” por Dawn of Justice, lo que lo llevó a ganar $35 millones en 2014.



(Siga leyendo: 'Fue un gran error': Bill Gates lamenta sus reuniones con Jeffrey Epstein)



Sumándole a sus cuentas bancarias un par de ceros más, Ben y su exesposa, la también actriz Jennifer Garner vendieron una propiedad en 32 millones de dólares en 2019. Así las cosas, aún en pandemia cuando la industria cinematográfica fue de las más afectadas en el mundo, el salario de Ben se ubicó en el puesto 37 de la lista de ganancias de las celebridades, según ‘Forbes’.



(Le recomendamos consultar: Madre cierra las redes sociales de ‘influencer’ con millones de seguidores)



En total, de acuerdo con el portal Celebrity Net Worth, el patrimonio neto del actor estadounidense de 48 años serían unos 150 millones de dólares, pues debe pagar una amplia suma en impuestos y otros gastos.



Tendencias EL TIEMPO