Tekashi le regaló 'carrazo' a Yailin ‘La Más Viral’ tras salir de prisión

De acuerdo con información de medios de comunicación como ‘People’, Tekashi 6ix9ine fue detenido el pasado 18 de enero en República Dominicana por presunta agresión física y verbal en contra de Yailin ‘La Más Viral’ y Wanda Díaz, madre de la artista.

La mamá de la intérprete de ‘Chivirika’ fue quien denunció el hecho ante la Procuraduría General del país, pero el 26 de enero, el hombre fue liberado bajo una fianza de 510 dólares, alrededor de dos millones de pesos colombianos.



Al salir junto a sus abogados, Tekashi dijo a la prensa: “Gracias a mi familia, a mi hermano, por todo el soporte que me ha dado la gente dominicana”.

Se añade que Yailin entregó a las autoridades dominicanas una declaración en la que expuso que no fue víctima de agresión por parte de 6ix9ine y todo lo anterior solo sería un montaje de su madre.



La jueza Faustina Veloz no encontró pruebas suficientes para mantener al neoyorquino tras las rejas, pero sí emitió protección a favor de la artista y su madre.



Además, Tekashi no puede salir de República Dominicana, se debe presentar cada dos meses ante la Fiscalía y someterse a la vigilancia y el cuidado del Centro Conductual para la Desarticulación de la Personalidad Violenta.



Tekashi le regala un carro a Yailin ‘La Más Viral’

Tras salir de prisión, el rapero sorprendió a Yailin con un lujoso detalle que rápidamente se hizo tendencia en las redes sociales.



De acuerdo con lo visto en un video subido al perfil de Instagram de la dominicana, 6ix9ine la sorprendió con vehículo McLaren blanco 720S modelo 2018 que vale 284.700 euros (1.203.685.582 pesos colombianos), según la página web ‘Diariomotor’.

En el ‘clip’, se aprecia como el hombre llega en el vehículo adornado con un moño verde y pide llamar a la joven para que reciba su obsequio.



Ante la mirada de varias personas, la artista se ve emocionada y sin que pase mucho tiempo se sube al automóvil.



“Gracias mi baezzz, te amo, a pesar de nuestras altas y bajas siempre estás ahí para mí”, escribió Yailin para acompañar el video.

La publicación recibió en un día más de 619 mil ‘me gusta’ y comentarios en los que critican a la artista por recibir el carro.



Cabe mencionar que en las reacciones también resaltaron quienes especularon que ‘La Más Viral’ se habría sometido a una liposucción en estos mismos días, razón por la que se le vio caminado y subiéndose al carro con dificultad.



