Christopher Nolan dirige 'Oppenheimer', la esperada película que narra la historia de Julius Robert Oppenheimer, el reconocido físico teórico estadounidense considerado el padre de la bomba atómica. Basada en el libro ganador del Premio Pulitzer titulado 'Prometeo americano: El triunfo y la tragedia de J. Robert Oppenheimer', esta cinta se estrenó en cines el jueves 20 de julio.



Durante una entrevista con Europa Press, el aclamado director de cine compartió su conexión personal con la figura de Oppenheimer desde su infancia en el Reino Unido. Nolan recuerda: "Crecí en una época de gran preocupación con respecto a las armas nucleares. Cuando tenía 12 o 13 años, teníamos un verdadero miedo. Creíamos que moriríamos en un Armagedón nuclear".



'Oppenheimer' cuenta con la destacada actuación de Cillian Murphy en el papel principal y explora en profundidad la mente del brillante científico responsable del invento más destructivo de la humanidad. Esta creación supuso un punto de inflexión para la civilización al amenazar, con su mera existencia, el futuro de la humanidad.



Según Nolan, la vida de Oppenheimer contiene todos los elementos para una gran historia. Afirma: "Todo lo que descubrí fue impactante, intrigante y emocionante. Para mí, un espectador que vea esta película sin saber nada acerca de Oppenheimer, tendrá una experiencia enriquecedora".



J. Robert Oppenheimer fue una figura compleja que encarnaba tanto la genialidad científica como los profundos dilemas morales relacionados con su trabajo en el Proyecto Manhattan y su participación en la creación de la primera bomba atómica.



Nolan explica: "Al conocer su historia a través del libro 'Prometeo americano', quedó claro que su vida es una de las más dramáticas que conozco. Me emocionaba involucrar a los espectadores en su visión, en su mente, para que el público no lo juzgue, sino que lo comprenda".



El cineasta revela que, al escribir el guion de la película, se mantiene disciplinado y no piensa en actores específicos. Según Nolan, hacerlo limitaría la creatividad y daría como resultado un trabajo que simplemente sigue los patrones anteriores de ese actor.



'Oppenheimer' ha sido filmada utilizando una combinación de formato IMAX de 65 mm y película cinematográfica de gran formato de 65 mm, e incluye imágenes analógicas IMAX en blanco y negro.



La filmografía de Nolan, que incluye películas como 'Tenet', 'Dunkerque', 'Interstellar', 'Origen' y la trilogía 'El caballero oscuro', ha recaudado más de 5.000 millones de dólares en taquilla en todo el mundo.



El reparto de 'Oppenheimer' cuenta con reconocidas estrellas como Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Kenneth Branagh, Florence Pugh, Casey Affleck, Ben Safdie, Josh Hartnett, Jason Clarke y Rami Malek, junto a Cillian Murphy.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.