El método VILPA: cinco minutos de ejercicio que le salvarán la vida, literalmente

Hacer ejercicio regularmente es fundamental para mantener una buena salud física y mental, sin embargo, la principal excusa para no hacerlo es la falta de tiempo, pues con los trabajos y las tareas diarias las personas no pueden ir al gimnasio o hacer ejercicios en la casa.



No obstante, pocos conocen que no hace falta que reserven una hora de su tiempo para hacer esta actividad, pues solo basta con unos pocos minutos de ejercicio breve e intenso que puede hacer mientras realiza sus actividades diarias. Esto se conoce como método VILPA, significa ‘Actividad Física Vigorosa Intermitente de Estilo de vida’ (por sus siglas en inglés).

A finales de 2022, un estudio dirigido por el Centro Charles Perkins de la institución australiana, publicado en 'Nature Medicine', fue el primero en medir los beneficios del método VILPA.



Los investigadores descubrieron que solo tres o cuatro sesiones diarias de VILPA de un minuto de duración, pueden reducir hasta el 40% de la moralidad por todas las causas y por cáncer, y hasta el 49% de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares.



(Siga leyendo: Kevin Roldán revela que será papá: internautas le recuerdan a su hijo con Lina Arroyave).



"Nuestro estudio demuestra que se pueden conseguir beneficios similares a los del entrenamiento a intervalos de alta intensidad (HIIT) aumentando la intensidad de las actividades incidentales de la vida diaria, y cuantas más, mejor", comentó Emmanuel Stamatakis, catedrático de Actividad Física, Estilo de Vida y Salud de la Población del Centro Charles Perkins, según la información recopilada por el medio 'Men's health'.

Facebook Twitter Linkedin

Caminar es una actividad que aumenta el ritmo cardiaco. Foto: iStock

Asimismo, agregó: "Unas pocas sesiones muy cortas de tres a cuatro minutos al día podrían ser muy útiles, y hay muchas actividades diarias que se pueden ajustar para aumentar el ritmo cardíaco durante un minuto más o menos". Además, aseguró que esto podría ser muy útil para la gran mayoría de personas de 40 años o las que no practican un deporte regularmente.



"Aumentar la intensidad de las actividades diarias no requiere compromiso de tiempo, ni preparación, ni apuntarse a un gimnasio, ni habilidades especiales. Simplemente, implica acelerar el ritmo mientras caminas o hacer las tareas del hogar con un poco más de energía", explicó.

Beneficios de VILPA para el peso y la salud

Actividades como subir las escaleras, correr de tras de un bus, caminar a toda velocidad o jugar con sus hijos requieren de mucha energía. Además, ayudan al organismo a consumir glucosa más rápido y aumenta la tolerancia a la insulina.



(No deje de leer: ¿Cómo consumir romero para reducir el estrés y mejorar la memoria?).



Una vez consumida la glucosa, el cuerpo empieza a quemar grasa. Asimismo, diferentes estudios han demostrado que el entrenamiento breve, pero intenso, cambia el metabolismo y lo activa porque aumenta las proteínas del músculo esquelético. Por esta razón previene enfermedades metabólicas como la diabetes y la obesidad.

Facebook Twitter Linkedin

Correr es una actividad que requiere de mucha energía. Foto: iStock

Según las directrices globales de la Organización Mundial de la Salud sobre la actividad física y el sedentarismo, en el 2020 reconocieron que "toda actividad física cuenta" y se eliminó la estipulación de que la actividad debe realizarse en sesiones de al menos 10 minutos.Para obtener los beneficios puede realizar sesiones de 1 minuto de actividad intensa al menos 3 o 4 veces al día.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

¿Qué puede generar en el cuerpo el contacto con la fragata portuguesa? Le contamos

¡Increíble encuentro en el Parque Chingaza! Senderistas grabaron oso de anteojos

Jessica Cediel habló sobre supuesto engaño: 'Con lo que vi fue suficiente'