Miguel Varoni celebró 25 años de matrimonio con un sentido mensaje

Miguel Varoni es uno de los actores colombianos más vistos en la actualidad gracias a la retransmisión en el canal ‘Caracol’ de la icónica telenovela ‘Pedro, el escamoso’, la cual tuvo su primera emisión en 2001.



Varoni interpretó a Pedro Coral, el protagonista.



El actor colombo-argentino, de 56 años, se casó, en 1997, con la reconocida actriz colombiana Catherine Siachoque, reconocida por participar en la telenovela ‘Sin senos sí hay paraíso’ encarnando a Hilda Santana, la madre de la protagonista.



La unión Varoni-Siachoque es considerada por muchos como una de las relaciones más estables de celebridades nacionales. Diferentes medios exaltan el apoyo que se brindan para el crecimiento de sus carreras profesionales. Ellos se ayudan, incluso, en la creación de personajes.



Desde su cuenta oficial de Instagram, Varoni compartió con todos sus seguidores una fotografía en la cual aparece besando a su esposa. Ellos, al parecer, celebraron ni más ni menos que 25 años de matrimonio, cumplidos el pasado 27 de mayo.



“Siiii... 25 años juntos... y ... Solo me queda pedirle a Dios que me regale otros 25 años... te amo (...) le doy gracias a Dios de que me hayas elegido”, se lee en la publicación, la cual hasta el momento acumula más de 135 mil ‘Me gusta’.



Finalizando el mensaje escribió una sentida frase que ha robado suspiros a muchas internautas: “¡Algo bueno hice en la vida para merecer tanto!”.



Catherine Siachoque, por su parte, aún no ha publicado ninguna fotografía o mensaje desde sus redes sociales. En su cuenta oficial de Instagram, de todos modos, suele subir imágenes en compañía de su esposo con frecuencia.



