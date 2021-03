El mensaje del príncipe Harry a niños que han perdido a sus padres

El príncipe Harry hizo profundas declaraciones sobre la muerte de su madre Diana de Gales, quien sufrió un accidente en 1997 cuando él tenía 13 años.



La pérdida de su madre la describió como un "enorme vacío interno", en el prólogo de un nuevo libro dirigido a los hijos de trabajadores sanitarios que han perdido a alguno de sus padres durante la pandemia, según informó "The Times".



(En otras noticias: Llegaron a Colombia nuevos lotes de vacunas de Sinovac y Astrazeneca)

El duque de Sussex, de 36 años, afirma que con el tiempo ese vacío por la muerte de Diana se fue llenando con "amor y apoyo". También dijo que los niños se sentirán "mejor y más fuertes" cuando estén listos "para hablar de ello".



En el emotivo texto escrito por el príncipe cuenta que al principio no quiso "creer o aceptar" la muerte de su madre, cuando falleció en un accidente automovilístico en París. A él lo ayudó a pensar que su "espíritu, amor y recuerdos perduraran".



(Lea también: Príncipe Harry habla con su hermano y su padre tras dura entrevista)



"Puedes sentirte solo, puedes sentirte triste, puedes sentirte enfadado o puedes sentirte mal. Este sentimiento pasará", escribió el hijo menor del príncipe Carlos y Diana de Gales.



El libro, titulado "Hospital by the Hill", en español 'El Hospital junto a la colina', fue escrito por Chris Connaughton con ilustraciones de Fay Troote. Allí cuentan la historia de un niño que debe aceptar la muerte de su madre que trabaja en un hospital. Este se entregará a todos los menores que hayan perdido a un ser querido empleado en el sector sanitario.



(Le puede interesar: Miley Cyrus y otras chicas Disney marcadas por el escándalo)



Actualmente, el príncipe Harry se encuentra radicado en Miami junto a su esposa Meghan Markle y su hijo Archie. La pareja está esperando su segundo bebé que, como anunciaron recientemente, será una niña.



Tendencias EL TIEMPOCon información de EFE*