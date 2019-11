El mensaje de Luisa Fernanda W para Legarda en el día de su cumpleaños

Luisa Fernanda W compartió en las historias de su Instagram un mensaje para Legarda. Su expareja cumpliría 30 años este 18 de noviembre.

"Las personas siempre merecen ser recordadas, mi sentimiento hacia él no tiene explicación", se lee en una de las historias de Instagram que Luisa Fernanda W publicó en su cuenta @luisafernandaw. La serie de cuatro historias que solo contienen texto comienzan con el mensaje 'Feliz cumpleaños hasta el cielo'.



La 'instagramer' se sinceró sobre algunas de las cosas que sintió después de la noticia de la muerte de Legarda, su exnovio a quien conoció en el reality 'Masterchef Celebrity' en el 2018.



"Me costó mucho asimilar lo sucedido (...) no tanto por el amor que sentí mientras él estuvo en vida, sino porque no entendía realmente por qué le sucedió a él", confesó Luisa al comienzo de su mensaje.

Luisa publicó cuatro historias en las que felicitaba a Legarda en el día en que cumpliría 30 años de edad. Foto: @luisafernandaw en Instagram

La estrella de Youtube también respondió a algunas de las críticas que se le hicieron por la manera como manejó la muerte de Legarda. En varias ocasiones, Luisa ha declarado que prefirió reservarse su tristeza para su espacio personal, así como explica que lo ha hecho con su vida sentimental.



"Me tiene que valer un carajo la opinión pública. Ellos jamás lo van a entender como yo porque ninguno lo vivió como yo. Nadie estaba en nuestras conversaciones a media noche, nadie sabe cuánto nos amamos por fuera de una cámara", acusó.



Luisa concluyó su mensaje hablándole directamente a Legarda diciendo: "Gracias y decirte feliz cumpleaños hasta el cielo, siempre estarás en mi corazón".

