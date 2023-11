El mensaje de Camila Avella, tras su histórica participación en Miss Universo

Tras su histórica participación en Miss Universo 2023, la señorita Colombia, Camila Avella envió un mensaje a los colombianos. Avella, quien es casada y madre, quedó entre las cinco finalistas en el certamen que se realizó en El Salvador.



(Puede leer: El conmovedor mensaje a Camila Avella que le dio su esposo tras salir de Miss Universo)

"Ha sido el honor de mi vida representar a todos los colombianos ante el mundo y dejar un legado de amor a todas esas madres que se levantan cada día con la ilusión de trabajar por sus metas y en si mismas, para así poderle ofrecer su mejor versión a sus hijos y a sus familias", comenzó diciendo en una de sus historias en su cuenta de Instagram.



A renglón seguido escribió: "Los planes de Dios son perfectos, trabajen en ser mejores personas cada día, en dar amor, que El se encarga del resto. MUCHAS GRACIAS desde lo más profundo de mi corazón a todas las personas que me han apoyado, que me han enviado mensajes cargados de buena energía, este camino no hubiera sido igual sin todos ustedes. LOS AMO".

Primera casada y madre que es semifinalista en Miss Universo

El nombre de Camila Avella hizo eco el pasado sábado 18 de noviembre en el certamen de belleza Miss Universo, uno de los eventos más esperados por los aficionados del modelaje y con más prestigio del mundo.



Avella dejó huella al quedar entre las cinco finalistas del evento. Esta mujer oriunda de Yopal, la capital de Casanare, hizo una gran representación.



Es comunicadora social y periodista y alguna vez fue presentadora del reality El Desafío. Pero definitivamente su mayor reto como modelo fue su participación en Miss Universo, ya que su participación marcó un antes y un después en la competencia al estar casada y tener hijos.



(Puede leer: Exreina colombiana que fue a Miss Universe sobrevivió a terremoto en Marruecos)



Asimismo, Camila se ha destacado por su proyecto social titulado 'Mujeres Transformando Realidades'. Este programa se centra en brindar apoyo y respaldo a las madres cabezas de hogar, con el objetivo de generar y transformar tejidos sociales en diversas comunidades.



"Me gustaría terminar el día, dándole las gracias a las dos personas que realmente me prepararon para ser Miss Universe Colombia, mi hija y mi esposo", señaló la colombiana en su cuenta de Instagram.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias en EL TIEMPO