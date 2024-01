Eva Mendes felicita a Ryan Gosling tras su nominación a los Oscar: 'Más que orgullosa'

En medio de la reciente ola de comentarios que ha rodeado al actor Ryan Gosling tras su nominación como Mejor Actor de Reparto en los premios Oscar por su destacada actuación en la película ‘Barbie’, ha surgido una voz de apoyo desde el corazón de su vida personal.



Eva Mendes, su esposa desde hace más de una década y madre de sus dos hijos, emitió una emotiva felicitación pública dirigida a su pareja.

‘Barbie’, una producción cinematográfica que marca la incursión de la icónica muñeca de Mattel en el mundo del cine en imagen real, destacó al recibir un total de ocho nominaciones a los premios de la Academia.



Sin embargo, lo que ha mantenido a Ryan Gosling en el centro de la controversia no ha sido precisamente su nominación, sino su pronunciamiento en favor de la directora Greta Gerwig y la actriz australiana Margot Robbie, quienes lamentablemente no obtuvieron nominaciones en sus respectivas categorías.



Desde su rol como Ken en la película ‘Barbie’, Ryan Gosling se ha enfrentado a críticas que cuestionaban su idoneidad para interpretar al famoso novio de la muñeca.

Ryan Gosling hizo público su desacuerdo por la ausencia de Margot Robbie y Greta Gerwig en los Oscar 2024. Foto: Warner Bros. Pictures

Ante estas críticas, el actor no dudó en defender su participación en un proyecto que promueve el empoderamiento y el talento femenino, desafiando los estereotipos de género.



En una entrevista con la revista ‘GQ’, expresó con firmeza: "¿Alguna vez alguien había pensado en Ken antes de esto? (...) no, no nos hemos preocupado por Ken todo este tiempo (...) Si alguna vez te importó Ken, sabrías que a nadie le importa. Así que tu hipocresía está expuesta. Por eso hay que contar su historia".



La felicitación de Eva Mendes a su esposo llega a través de una publicación en su cuenta de Instagram, en la que acompaña con sus palabras un artículo de 'Rolling Stone' que aborda las críticas dirigidas al actor de 48 años.

En la publicación dio su apoyo a Gosling. Foto: Instagram: @evamendes

Con un emotivo mensaje, Mendes manifestó su orgullo por el trabajo de Gosling y su capacidad para dar vida a un Ken único y carismático, incluso a pesar de las adversidades.



"Tan orgullosa de mi hombre. Mucho odio cuando tomó este papel. Mucha gente intentando humillarlo por hacerlo. A pesar de todo el ridículo de #NotMyKen y todos los artículos hablando al respecto, él creó este completamente original, gracioso, rompecorazones, y ahora icónico personaje y lo llevó hasta los Oscar. Más que orgullosa de ser la Barbie de este Ken", expresó Mendes en su mensaje.



Por su parte, Ryan Gosling no ocultó su decepción al conocer que la directora de ‘Barbie’, Greta Gerwig, y la actriz Margot Robbie no fueron nominadas por la Academia de Hollywood.

En un comunicado, expresó su descontento y rindió homenaje a las dos mujeres que considera fundamentales en el éxito de la película: "Decir que estoy decepcionado de que no estén nominadas en sus respectivas categorías sería quedarse corto. No hay 'Ken' sin 'Barbie' y no hay película de 'Barbie' sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película histórica y mundialmente celebrada. Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, valor y genio".

