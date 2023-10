'Acompáñame a ese cielo': sentido mensaje de Raúl para Alejandra Villafañe tras sepelio

En el mes de julio, la exreina de belleza vallecaucana, Alejandra Villafañe Osorio, compartió con sus seguidores de redes sociales una difícil situación a la que se enfrentó con su salud.



La mujer, que recientemente cumplió 34 años de edad, informó en su cuenta de Instagram que fue diagnosticada con cáncer, el pasado 12 de mayo.

En ese momento, Villafañe Osorio también compartió con sus seguidores, que tuvo que ser sometida a dos cirugías y que continuará en el tratamiento correspondiente.



Sin embargo, en la tarde del sábado 21 de octubre, se conoció la noticia de que pese a los tratamientos y los esfuerzos de ella y su familia, la actriz falleció.



La exreina vallecaucana participó en varias producciones nacionales e internacionales, como 'La Ley del Corazón', 'La Nieta Elegida' y 'Perfil Falso' de Netflix, entre otras.

Y aunque se sabía, Villafañe se estaba sometiendo a un arduo tratamiento para vencer el cáncer y poder continuar con su vida, su deceso ha enlutado a la televisión nacional.



Uno de los primeros famosos en manifestarse fue su pareja y también actor Raúl Ocampo, quien por medio de sus redes sociales envió un emotivo último adiós a su novia: “Quiero que sepas que… Por Siempre ♾️ @alejavillafane”, son las palabras con las que acompañó una serie de fotografías.

El último mensaje de Raúl Ocampo para Alejandra Villafañe tras su sepelio



El pasado domingo 22 de octubre se llevaron a cabo las exequias de Alejandra Villafañe en Bogotá desde las 2 p. m. y hasta las 10 p. m., familiares, amigos y seguidores de la actriz se reunieron para darle un último adiós.



Periodista del periódico EL TIEMPO logró contactarse con una persona cercana a los familiares y le contó que el último adiós a Alejandra Villafañe se realizaría en su ciudad natal, Cali, solamente con amigos cercanos y familia de la actriz.



Según contó la fuente, los restos de Villafañe reposarán en la Iglesia Ermita de Cali. Tras el sepelio, su novio Raúl Ocampo, quien además la acompañó en todo su proceso de lucha contra esta dura enfermedad, le dedicó unas sentidas palabras por medio de la red social Instagram.

“Añe estoy seguro de que desde el cielo estás viendo el impacto tan positivo que tuviste en tantas personas. Celebra, canta, baila y salta princesa. En cada conversación que he tenido solo llegan a mí palabras en donde te exaltan, te admiran… tu forma de vivir la vida desde las acciones y no solo las palabras sí fue el mejor ejemplo y legado. La misión de tu alma se logró”, escribió la pareja de la actriz.



Además, continuó diciendo: “Te lo juro. Acá sigo en la tierra y soy testigo de cuanto amor, cuanto movimiento de cambio espiritual lograste. Que hoy celebren en el cielo tu llegada. Nuestro ego humano aún no nos permite ver lo que nuestra alma eterna ya sabe. Cuando todo este viaje termine, sal de mi corazón y acompáñame a ese cielo que para mí es estar a tu lado. Te amo”.

