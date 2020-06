El ‘muchacho terrible’ de la epidemiología

Si alguien ha acompañado a los franceses desde el mes de febrero en los albores del confinamiento por la pandemia de covid-19 es Didier Raoult, el reconocido y controvertido epidemiólogo francés, director del Instituto Hospitalario Universitario Mediterráneo de Infecciones de Marsella.



Los titulares de prensa hablan por sí solos: Le Monde: ‘Didier Raoult, las lecciones de un ascenso’, la revista L' Express: Didier Raoult ‘Tiro al blanco’, Libération: ‘Cloroquina: ¿la píldora sin día después?’, Le Figaro: ‘Raoult contra todos, todos contra Raoult’.



Raoult salió al estrellato de la fama en marzo, cuando afirmó que su tratamiento, la cloroquina, asociado a un antibiótico, podía ser efectivo en la etapa inicial de pacientes con covid-19. Sus declaraciones suscitaron de inmediato una batalla entre los investigadores y los médicos epidemiólogos sobre la validez del medicamento.



Desde entonces, varios estudios publicados en revistas prestigiosas han intentado invalidar los resultados del profesor Raoult.

El debate científico

Recientemente, la revista científica inglesa The Lancet aseguró que dicho tratamiento podría presentar un aumento de arritmias cardiacas y generar la muerte de pacientes.



Con base en los hallazgos de The Lancet, tanto la Organización Mundial de la Salud como el Consejo Científico francés decidieron proscribir su medicamento. Una semana después, el resultado fue controvertido por la misma revista y Raoult salió, nuevamente, victorioso en el debate científico.



Pero si el debate científico tomó vuelo, el mediático ha sido aún mayor. Su defensa por parte de los extremos, desde la izquierda de Jean Luc Mélenchon a la derecha con Marine Le Pen, lo posicionaron en una discusión política y de ruptura, lejos de su perfil científico.

En el plano internacional, las declaraciones de los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Brasil, Jair Bolsonaro, de utilizar la cloroquina aumentaron la desconfianza hacia el profesor Raoult.



En Francia el debate científico se trasladó a una confrontación entre los pro-Raoult y los anti-Raoult. En ese escenario se generó una posición binaria: Raoult, el defensor de los pobres contra los ricos y la histórica lucha entre la academia de Marsella y la de París.



Ha sido tan álgido el debate que lo han calificado como el representante de los chalecos amarillos “en blusa blanca” y se ha especulado incluso que su popularidad lo podría llevar a lanzarse como una nueva figura política en el escenario francés.



Para el columnista Eric Zemmour, de Le Figaro, el surgimiento de Raoult generó “una guerra de egos de barones, una guerra económica, una guerra política, una guerra geográfica y sociológica entre el establishment parisino y el rebelde marsellés, la ruptura entre los grandes grupos farmacéuticos globalizados y el pequeño pueblo galo que no se rinde”.

Pero ¿quién es verdaderamente Didier Raoult?



Con porte de vikingo, pelo largo y barba, corpulento, mirada aguda, con una personalidad arrolladora, muy seguro de sí y, en múltiples ocasiones, arrogante hacia su entrevistador, lleva a cuestas su rebeldía. Antes de terminar el bachillerato decidió embarcarse y navegar durante dos años.



A su regreso se graduó del colegio de la sección literaria para decidirse luego por la medicina. Ha sido el más joven profesor universitario, el más joven presidente de la organización de médicos y uno de los mejores epidemiólogos del país.



Repite sin rubor que ha tenido todos los cargos que ha querido y se autodenomina como el Mbappé de la investigación. En 2010 ganó un importante Premio del Instituto Nacional de Salud y la investigación médica, por haber descubierto nuevos virus.

¿Un personaje polémico?

Adora el conflicto intelectual, pues considera que no hay ciencia sin conflicto y está convencido de que no hay progreso científico sin polémica. A sus estudiantes les repite: “si ustedes no hacen polémica científica, no están haciendo ciencia”.



Se describe como hijo de una familia de guerreros, pues su abuela fue deportada en la Segunda Guerra Mundial. Hoy dice hacer parte de la élite intelectual del país: “Hago parte de la cuarta generación de oficiales de la Legión de Honor (…) Estoy a favor de la élite y considero que yo hago parte de ella”.



Comparte en su vida dos trabajos: el de médico, asegurando que son sus pacientes quienes realmente lo juzgan. Y el de profesor e investigador siempre a la búsqueda de nuevos descubrimientos.

Los medios, a través de un minucioso estudio de sus declaraciones, han destacado algunas de sus contradicciones. Al final de enero, cuando aún solo habían muerto tres ciudadanos en China, Raoult aseguró que se estaba perdiendo la lucidez frente al nuevo virus.



Posteriormente, en marzo afirmó que dudaba de que se llegara a los 10.000 muertos. Hoy se tiene un balance que supera las 370.000 muertes a nivel mundial.



El epidemiólogo insiste en que es necesario esperar el fin del combate para hacer una verdadera evaluación sobre la pandemia actual. Pese a ello, en una entrevista televisada con el reconocido David Pujadas aseguró que lo que “pasó en China es invisible” y que el covid-19 debe ser analizado de manera multifactorial. Recordó, por ejemplo, que los españoles demostraron que las personas confinadas eran más positivas que los no confinados.



Los resultados de la revista The Lancet contienen varias incoherencias. Por ejemplo, los datos de los factores de riesgo de los pacientes de los cinco continentes se encuentran al mismo nivel.

Asegura que el factor de riesgo de pacientes con diabetes o fumadores no puede ser el mismo en China que en Australia. Insiste que estos estudios se apoyan en grandes bases de datos, pero no hacen un seguimiento personalizado con los pacientes.



Reitera que su tratamiento se hizo con 4.000 personas reales a los que siguió personalmente con su equipo y solo tuvo una mortalidad de 0,5 por ciento.



Piensa que existe un interés desmedido a nivel mundial por descubrir nuevos medicamentos sin tener en cuenta que tratamientos antiguos y vigentes en el mercado pueden servir.

Es el caso de la cloroquina, un viejo antipalúdico poco costoso y que podría ser útil a nivel mundial. Las declaraciones de Raoult dan cuenta del debate conocido sobre el negocio de las grandes farmacéuticas frente al costo de los medicamentos.



En su canal de YouTube, el profesor galo ha explicado también que los estudios en revistas reconocidas como The Lancet y Recovery se realizaron mucho antes de conocer los diferentes estadios de la enfermedad.



Tres meses después del inicio de la pandemia, el profesor Raoult reconoce que existen tres estadios del covid-19. El primero es donde “el virus habla” a través de las manifestaciones que siente el contagiado.

La hidroxicloroquina se usa comúnmente en el tratamiento de la malaria. Foto: EFE

Es en ese momento en el cual su tratamiento es efectivo para bajar la carga viral. Una segunda etapa es cuando el virus desestabiliza el sistema inmunitario y para esto hay que prever otro tipo de medicamento. En el último estadio, es cuando el paciente está en reanimación y es allí cuando tiene un papel central el trabajo del reanimador.



Raoult asegura que “no se puede prever el mismo medicamento para los diferentes estadios de la enfermedad. En los países más ricos se obsesionaron por hacer ensayos terapéuticos antes de conocer la enfermedad”. Reitera que los estudios publicados por las revistas científicas se han hecho sin conocer realmente el virus.

Las rupturas de Raoult con el establishment son evidentes. Invitado a hacer parte del Consejo Científico creado por el presidente Macron para enfrentar la crisis, el médico se salió al poco tiempo.



¿Las razones? Explica que la mayoría de los miembros discutían temas generales, como la modelización del virus o preguntas de difícil respuesta sobre si habrá una segunda ola. Su interés es, ante todo, tratar a los enfermos y responder con efectividad a la crisis que estaba viviendo el país.

La ruptura Marsella- París

Este es otro de los temas del debate. Catherine Gauchet, fundadora de los homeópatas de Médicos sin Fronteras, destaca que este debate “es viejo como el mundo”. Es la lucha entre dos escuelas de medicina, la de Marsella, cercana a Hipócrates, con la de París, más cercana a Claudio Galiano, médico griego de la antigüedad.



Esta confrontación la entendió muy bien el presidente Macron, quien decidió visitar al epidemiólogo en su Instituto durante más de dos horas para conocer los resultados de los ensayos terapéuticos.

Raoult ha repetido en múltiples intervenciones que no es un héroe y no se cree Jesucristo. Sin embargo, los medios han dado a conocer su inmensa popularidad en Marsella. El periódico Libération relata el amor y la pasión de los marselleses por el profesor.



Esta pasión se inició cuando él mismo abrió las puertas del Instituto para detectar quienes estuviesen infectados y ofrecer su tratamiento. Uno de sus pacientes lo define como “una especie de Che Guevara de Marsella contra un establishment y una maquinaria más preocupada por el tema financiero que la salud pública”.

¿Raoult en la política?

Sus palabras ante el Senado en una audición en el 2012 lo dicen todo: “En el plano de la popularidad, de cómo gestionar las crisis sanitarias, los franceses aman primero al personal médico y luego a los investigadores. A los que quieren menos es a los periodistas y a los políticos.



Cuando un tema de salud está capturado por los políticos, su gestión es una catástrofe. Es mejor que nos dejen actuar a los médicos, porque, además la gente tiene mas confianza en nosotros”.



Cuando se le pregunta sobre su deseo de aterrizar en la política, responde: “Si me lanzara, sería porque estoy haciendo muy mal mi trabajo”.

MarÍa Fernanda González E.

PARA EL TIEMPO.