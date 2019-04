¿Cuál fue el mayor fracaso de Jeff Bezos?, el hombre más rico

Jeff Bezos , el hombre más rico del mundo, reconoció que para llegar al éxito, hay que cometer errores. El fundador de Amazon dijo en su carta anual a los accionistas publicada el jueves que la firma aprendió de sus decisiones equivocadas y advirtió que en el futuro pueden ocurrir nuevos fracasos.



El mayor error de la empresa fue un producto que tuvo que discontinuar en 2015 porque no logró convencer a los consumidores. Un error que le costó a Amazon cerca de US $170 millones. "Mientras el teléfono Fire fue un fracaso, fuimos capaces de aprender y acelerar nuestros esfuerzos para construir Echo y Alexa", declaró Bezos.

Teléfono Fire. Foto: Amazon

"Futuros fracasos multimillonarios"

En la misiva, Bezos dijo que el gigante de las ventas en línea tendrá en el futuro "ocasionalmente fracasos multimillonarios", producto de los experimentos comerciales por los que deberá transitar para mantener el liderazgo.

"Trabajaremos duro para que sean buenas apuestas, pero no todas las buenas apuestas finalmente pagarán dividendos", apuntó. "No podemos prever con certeza cómo serán esos programas, mucho menos si tendrán éxito, pero han sido impulsados con intuición y corazón, y alimentados con optimismo", dijo Bezos.

Amazon tiene planes de expandir sus operaciones a nuevos sectores como los seguros de salud, las entregas de productos desde el espacio y la robótica, pero no ha confirmado explícitamente cuál es la ruta de inversión.



Sobre las ventas no digitales (es decir, el negocio a través de almacenes "físicos"), Bezos dijo que tendrá que "imaginar lo imposible". Las tiendas que permiten que los consumidores recojan sus productos y se vayan sin tener que hacer fila en una caja han arrojado buenos dividendos, agregó el máximo ejecutivo.

Suban el salario mínimo

Bezos aprovechó la misiva para retar a sus rivales a subir el salario mínimo. "Desafío a nuestros principales competidores minoristas (¡ya saben de quiénes hablo!) a que igualen los beneficios de nuestros empleados y nuestro salario mínimo de US$15", dijo Bezos.



"¡Háganlo! Mejor aún, súbanlo a US $16 y nos desafían de vuelta. Es un tipo de competencia que beneficiará a todos".



La compañía subió en noviembre el salario mínimo de sus trabajadores a US $15 por hora, beneficiando a cerca de 250.000 empleados y alrededor de 100.000 trabajadores estacionales.



La decisión fue anunciada tras varias denuncias en la prensa estadounidense sobre malas condiciones laborales en las bodegas de la firma y luego de que los candidatos presidenciales estadounidenses Bernie Sanders y Elizabeth Warren advirtieran que los empleados tenían que recurrir a cupones de alimentos para subsistir.



Entre los principales rivales de Amazon en Estados Unidos están Walmart y Target. Esta última firma, anunció la semana pasada que subiría el sueldo mínimo a US $13 por hora, mientras que Walmart lo ubicó en US $11 el año pasado.



