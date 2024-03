Fotos: las tres veces que se casaron Alejandro Estrada y Nataly Umaña

El domingo 10 de marzo, los colombianos vivieron uno de los momentos más tensos del reality 'La casa de los famosos', ya que, Alejandro Estrada ingresó al set y terminó su relación de 12 años con Nataly Umaña, luego de que ella tuviera varios encuentros románticos con Melfi.

Nataly Umaña y Alejandro Estrada se conocieron en medio del Carnaval de Barranquilla en 2012, luego de seis años de noviazgo, el actor planeó un picnic en el Central Park de Nueva York y pidió la mano en matrimonio.

La pareja tuvo una primera ceremonia en Las Vegas, Estados Unidos, luego de finalizar la gala de los Latin Grammy.

"Les cuento que todo fue una bonita coincidencia que yo le llamo Dioscidencia justo fue el 16 de noviembre, día del cumpleaños de Alejo ahora mi esposo, saliendo de la cena de los Grammy ,todo ocurrió en media hora eran las 11:30 pm y a las 12 cerraban la oficina que expide la licencia de Matrimonio y la iglesia así que nos tocó vivir la adrenalina del corre corre para poder lograrlo y se logró", dijo en su momento.

Posteriormente, hubo una ceremonia religiosa el 2 de junio de 2018 en Cartagena, allí, junto a sus amigos y familiares más cercanos, se dieron nuevamente el sí.

Anterior Siguiente Matrmionio de Nataly Umaña y alejandro Estrada en 2018 Foto:Redes sociales de Alejandro Estrada y Nataly Umaña Matrmionio de Nataly Umaña y alejandro Estrada en 2018 Foto:Redes sociales de Alejandro Estrada y Nataly Umaña Matrmionio de Nataly Umaña y alejandro Estrada en 2018 Foto:Redes sociales de Alejandro Estrada y Nataly Umaña

Tras cuatro años de matrimonio, Alejandro Estrada y Nataly Umaña, decidieron renovar sus votos en Aruba. “La experiencia en pareja, la pasamos muy bien, la parte espiritual es fantástica”, dijo Alejandro Estrada sobre su nuevo matrimonio con Nataly Umaña a 'Lo sé todo' en 2022.

“Quiero pedirte que me perdones por no ser perfecta, te agradezco que sigas conmigo, que me aguantes, que me entiendes, que me apoyes, nunca me das motivos para pensar en otra mujer, en chachos, en nada, eres un gran trabajador y un camelador que la ha dado toda por este matrimonio, te amo”, le dijo Nataly a Alejandro.

Más noticias: