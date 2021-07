¿Por qué ‘La Mega’ es acusada de xenofobia por fanáticos de BTS?

Hace unos cuantos días inició una polémica en redes sociales tras las declaraciones de Alejandro Villalobos y el resto del equipo de ‘El mañanero’ de ‘La Mega’, quienes utilizaron el término “esos chinos” para referirse al grupo de k-pop BTS.

Las Army, como se les conoce a las seguidoras de la agrupación, le reclamaron a la emisora y a sus conductores que pidieran disculpas por los calificativos que consideraron ‘xenófobos’.

Al parecer Shirry necesita un lavado de oidos, frente al tema de la xenofobia, él dice "yo volví a escuchar el audio y en NINGUN momento decimos la palabra chinos"



Yo escuchando el min 0:21 🤫🙄🤫 #lamegasedisculpa pic.twitter.com/cquB0IpSNc — Tatiana (@Catan_nConi) July 13, 2021

Lo anterior, debido a que dichas palabras históricamente han sido utilizadas de forma despectiva para referirse a cualquier persona de rasgos asiáticos, sin cerciorarse de cuál es su nacionalidad.



De hecho, el club de fans emitió un comunicado en el que afirmó: “Él (Villalobos) se manifestó de la siguiente forma: ‘Van muy rápido esos chinos, se me hace muy comercial’, y usa una palabra despectiva hacia los miembros de la banda por su lugar de origen.

La polémica no solo se centró en la supuesta xenofobia, sino también en las insinuaciones acerca de que hay dinero de por medio para que BTS reciba los más grandes reconocimientos del entorno musical.



“Yo tengo un sentimiento y es que les meten mucho billete, los hacen que los pongan en el top de las listas de las plataformas, los meten con billete en los Grammy, en los eventos importantes, pero no han logrado ganar nada”, afirmó el director radial.



“Y los que le están pidiendo las canciones son de la embajada de Corea del Sur”, comentó su compañero, ignorando el hecho de que BTS cuenta con una gran fanaticada en el país, quienes, en efecto, solicitan que sus canciones suenen en las estaciones radiales.

BTS en su presentación de los Grammy cantando Dynamite.

¿Se disculpó ‘La Mega’?

El propio Alejandro Villalobos se pronunció en su cuenta de Twitter y dijo: “No me gusta BTS, es un producto de mercadeo y ya, ahhh pero tampoco tengo la edad para que me guste”.



A lo anterior, recibió respuestas como “tiene la edad para disculparse e informarse, ¿le parece esto a usted profesional? Nadie le dice lo que le debe gustar, lo que usted debe es respetar”.

No me gusta BTS, es un producto de mercadeo y ya, ahhh pero tampoco tengo la edad para que me guste. — Alejandro Villalobos (@alejovillalobos) July 9, 2021

‘La Mega’ emitió al aire una ‘disculpa’ en coreano. Sin embargo, lejos de apaciguar los ánimos, incrementó la inconformidad.



Las seguidoras del grupo se dieron cuenta de que en realidad estaban invitando a las personas a comer empanada y el audio describía la comida típica colombiana.

Sres de @LaMega ¿A ustedes les parece gracioso sus disculpas de todo corazón en coreano? ¿Creyeron ustedes que no íbamos a entender?



Gracias por sus disculpas invitando a la gente a comerse una empanada o describiendo el tamal y la comida colombianapic.twitter.com/ek9M8AKUMe — BTS My Wings Colombia 🧈⛱️ ⁷ (@BTSMyWings_Col) July 13, 2021

Tras lo ocurrido, se convirtió en tendencia el hashtag #LaMegaSeDisculpa y muchos internautas aseguraron que no volverían a escuchar dicho medio de comunicación.

Las Army como movimiento

Vale la pena recordar cuál ha sido el papel de los fanáticos de BTS durante coyunturas tan importantes como el paro nacional.



En varias ocasiones, las Army han opacado hashtags o tendencias negativas en Twitter con fancams del grupo. Así, el algoritmo identifica las imágenes como pertenecientes al k-pop y no a la política.



Hay dos efectos: primero, quien entre al hashtag va a encontrar un contenido que no coincide con el título; segundo, el algoritmo califica la información como engañosa y elimina la tendencia.



Durante las protestas, iniciadas en Colombia el 28 de abril, el fandom de BTS ‘hizo de las suyas’ y se apoderaron de algunos hashtags uribistas. Por ello, sus acciones han sido calificadas como activismo político.



La banda surcoreana BTS realizó otra de las presentaciones esperadas en los premios MTV.

¿Quiénes son realmente BTS?

Para entender a BTS y el éxito que han tenido es necesario conocer cómo funciona la industria de la música y el entretenimiento en Corea.



Allí no existen ‘discográficas’ propiamente dichas, sino, más bien, empresas de entretenimiento que entrenan a los jóvenes que desean convertirse en ‘k-pop idols’, las palabras adecuadas para referirse a los artistas del país surcoreano.



Algunas de esas compañías son SM Entertainment, YG Entertainment, Starship y Cube.

Durante varios años, hombres y mujeres se preparan en baile, canto, expresión corporal, composición y producción para debutar como solistas o dentro de un grupo.



En el caso de BTS, debutaron el 13 de junio de 2013 bajo la empresa Big Hit Entertainment, que actualmente se denomina Hybe Labels, después de un periodo de entrenamiento de hasta tres años.



Por ende, es posible afirmar que su éxito se debe al esfuerzo de cada uno de los integrantes, de su empresa y, por supuesto, al cariño que reciben de sus fans.

BTS no solo se convirtió en el primer grupo de Corea del Sur en presentarse en el escenario de los Billboard Music Awards y en los Premios Grammy, sino que ha obtenido múltiples récords por sus lanzamientos musicales.



Incluso la organización de los Guinness Records informó que ‘Butter’ (2021), el penúltimo sencillo de la agrupación, batió cinco récords mundiales en YouTube y Spotify. Estos son:

Mayor número de espectadores para el estreno de un video en YouTube (3,9 millones). Video musical de YouTube con más vistas en 24 horas (108.200.000). Video musical de YouTube con más vistas en 24 horas de un grupo de k-pop. Canción más transmitida en Spotify en las primeras 24 horas (11.042.355 transmisiones globales). Grupo más reproducido en Spotify (16.300 millones de veces).

A propósito, en la actualidad se encuentran promocionando su última canción titulada ‘Permission to dance’ (2021). Este es un tema completamente en inglés, que fue escrito por el británico Ed Sheeran.



El video fue lanzado hace una semana y ya pasó los 150 millones de visualizaciones en YouTube.

