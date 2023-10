El mal momento de Nicolás Tagliafico: se le perdió la medalla de campeón del Mundial

Nicolas Tagliafico, uno de los héroes de la selección argentina en su victoria en el Mundial de Qatar 2022, desconcertó a sus seguidores con una intrigante historia.



A pocos meses de celebrarse el primer aniversario de la histórica conquista ante Francia, el lateral izquierdo del Olympique de Lyon compartió una sorprendente experiencia en su cuenta de Instagram: la pérdida de su medalla de campeón del mundo.



El jugador, con más de 3 millones de seguidores en su red social, transmitió en vivo su angustia. "No saben lo que me acaba de suceder. Estaba ordenando la habitación para hacer un streaming y no puedo encontrar la medalla de campeón del mundo", confesó con una voz temblorosa.



"No sé, desapareció. Me siento desesperado porque siempre la mantengo en el mismo lugar, y cada vez que entro a la habitación, la veo allí, pero esta vez no estaba. No tengo idea de dónde puede estar", completó el angustiado futbolista.



En ese momento, Tagliafico mostró una caja roja vacía que solía albergar su preciada medalla y añadió: "No puedo creerlo, estoy realmente nervioso, tenía que estar aquí. ¡Dios mío! ¿Dónde podría estar?".



El video generó preocupación entre sus seguidores, ya que su angustia parecía auténtica. Sin embargo, la verdad detrás de esta misteriosa desaparición se reveló minutos después, cuando compartió un reel en su perfil de Instagram.

"Esto es realmente extraño, ¿vieron cómo no podía encontrar la medalla? Acabo de recibir un sobre dorado, esto no tiene sentido, no entiendo lo que está sucediendo", expresó el lateral mientras mostraba una carta.



Luego procedió a leer el contenido de la carta en voz alta. "Monsieur Tagliafico, sé que está preocupado por su medalla, pero le pido que mantenga la calma", dijo, mientras en el video se mostraba a un hombre elegantemente vestido con un traje y una boina, caminando misteriosamente por las calles de Francia.



"Permítame aclarar que, antes que ladrón, soy un caballero. A lo largo de mi vida he robado joyas, obras de arte y objetos de gran valor, pero jamás le quitaría su medalla a un campeón del mundo. Le pido disculpas por haberlo asustado, mi única intención era captar su atención. Puede encontrar su medalla donde siempre ha estado. No se deje llevar por las primeras impresiones. Nos vemos en Netflix, Assane Diop", concluyó.



"¿Este es Lupin, Lupan? No estoy seguro de cómo se pronuncia", se preguntó Nicolás Tagliafico antes de dirigirse a buscar su medalla. "Dios mío, Lupin, me has hecho pasar un mal rato. ¡Qué audaz eres! ¿Así que se acerca el estreno de tu temporada? Sé dónde vives, estás aquí en Francia, te buscaré", declaró con determinación.



Sin embargo, esta enigmática situación resultó ser una ingeniosa estrategia de promoción para la tercera temporada de 'Lupin', que llegará a la plataforma de streaming Netflix este jueves 5 de octubre.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Universal, y contó con la revisión de la periodista y un editor.



EL UNIVERSAL (GDA) EL TIEMPO

