Camilo Pardo fue uno de los finalistas del ‘reality’ de supervivencia ‘Survivor, La isla de los famosos’, producido por el canal de televisión RCN. Aunque fue uno de los más votados para ganar el concurso, finalmente, el cocinero Juan del Mar fue quien se llevó el triunfo.

‘Survivor’ fue una competencia que emocionó a varios televidentes, pues después de 15 años el programa regresó y, durante meses, tuvo a los espectadores con los ‘pelos de punta’.

Tras la final, los finalistas Camilo Pardo, Juan del Mar y Aco Peréz fueron invitados al programa de fines de semana ‘Bravíssimo’, para hablar sobre su experiencia en el concurso y uno que otro detalle que sorprendió a más de uno en el ‘set’.

Una de esas revelaciones la hizo ‘El Mago’, quien confesó que una excompañera se le insinuó y le reveló que se sentía atraída por él. En la entrevista contó que se trataba de Tania Valencia, quien es conocida por ser modelo y haber protagonizado una de las temporadas de ‘Tu voz estéreo’.

En un capítulo, la modelo tuvo una conversación profunda con los integrantes de la tribu ‘Amazonas’ y dejó en evidencia su amor por ‘El Mago’. Además, su compañero Aco Peréz confesó: “Está clarísimo que tiene un gusto por ‘El Mago’, lastimosamente, no está siendo correspondida”.

El comediante de ‘Fuck News’ reveló que no se sentía muy cómodo por las insinuaciones de la modelo. “No sé, le gusté y ella siempre estaba echándome vainazos y pues a mí la verdad me incomoda mucho, como recibir cosas, porque no sé cómo manejarlo y decirle: ‘No más’”, detalló para el programa televisivo.

Al parecer, nunca pasó nada entre ellos dos, más que todo por decisión de Pardo, quien dijo que siempre le rechazó los chistes, pero ella no parecía entender.

“Simplemente le hacía chistes de rechazo (...) sí, con algún chiste la rechazaba, pero ella seguía ahí. Entonces era como: ‘Uy, no sé qué hacer’, entonces me tocó sacarla”, declaró Pardo.

Juan del Mar, ganador de ‘Survivor, La isla de los famosos’



Pese a las encuestas por parte de la audiencia, quienes podían votar de manera virtual para elegir a su favorito, el humorista Camilo Pardo fue uno de los participantes más aclamados de esta temporada. Sin embargo, el ‘Concejo tribal’ escogió a Juan del Mar como el ganador.

Luego de una pausa de 15 años, la producción de RCN volvió a traer a las pantallas una nueva adaptación de ‘Survivor’. En esta edición, que inició el 23 de enero de 2023, participaron 22 famosos colombianos, entre ellos Sara Uribe, Mateo Carvajal, Marcela Reyes, Manuel Gómez, Aco Peréz, Camilo Sanchez, Camilo Prado, entre otros más.

