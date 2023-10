El lujoso bolso Hermès de Luisa Fernanda W que cuesta más de 100 millones de pesos

Durante los últimos días, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno sorprendieron a sus millones de seguidores con la noticia de su compromiso, pues se comprometieron en una romántica propuesta en Dubai.

Desde el 2019, las celebridades han construido una relación amorosa estable, que se consolidó con el nacimiento de sus dos hijos: Máximo y Domenic, lo que terminó por formar una gran familia.

Además de trabajar en su unión, las celebridades también comparten varios proyectos empresariales juntos, entre ellos su enorme restaurante, 'El Rancho México', ubicado en Cajicá, Cundinamarca, a menos de una hora de la capital colombiana.



Por ello, para sus seguidores fue una grata sorpresa conocer que, en los últimos días, la feliz pareja contraería matrimonio. Por medio de sus respectivas cuentas, compartieron con sus millones de seguidores imágenes y videos de un viaje que decidieron realizar juntos; sin embargo, y para asombro de muchos, no se trataba de un simple paseo.



En los últimos días, la pareja decidió dar un paso más en su relación y formalizar su compromiso. Por medio de varias fotografías compartieron los detalles de la sorpresa donde Pipe Bueno le pidió matrimonio a Luisa Fernanda W.

“Si un millón de veces sí. Te amo infinito, solamente Dios conoce estos corazones y sabe el porqué nos juntamos para compartir esta hermosa vida. Te amo Andrés Giraldo”, escribió Luisa Fernanda W en la publicación.

El lujoso bolso Hermès de Luisa Fernanda W

Por medio de la red social TikTok, Luis Miguel Mustafa, un reconocido influencer experto en moda y estilo de vida, aseguró que una de las carteras con las que la empresaria se dejó ver últimamente podría costar más de 100 millones de pesos.

“Este bolso no es falso. Yo como coleccionista de bolsos sé que este bolso no es fake por sus herrajes, por sus acabados, por su piel. Es un bolso de segunda mano, es usado. Ese bolso no se lo venden a cualquiera, así vayas con la plata. Tienes que tener un cierto historial de compras en la marca y caerle superbien al vendedor”, aseguró el creador de contenido.



El reconocido influencer además indicó que podría tratarse de una compra de segunda mano, que a pesar de su estado y ser de segunda mano está muy bien conservado.

