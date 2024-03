El 'line-up' perfecto: los artistas soñados por los fans para el próximo Estéreo Picnic

¡La cuenta regresiva inicia! Cuatro días no fueron los suficientes para que los sueños de los asistentes se cumplieran del todo. Con una cartelera prometedora y bajo el lema ‘Presente’, el Estéreo Picnic cerró una nueva edición que quedó en el corazón de muchos. La empresa promotora de conciertos Páramo reveló a EL TIEMPO que el balance definitivo de las personas que estuvieron todos los días en el evento fue de más de 160 mil.

Las despedidas suelen ser momentos emotivos. Mientras la noche caía para el domingo 24 de marzo, lo inevitable se acercaba: el FEP estaba a punto de terminar la edición 2024. Desde el año pasado, muchas personas empezaron a ahorrar para cumplir su sueño de ver a sus artistas y bandas favoritas. La distancia no fue un impedimento, al Parque Metropolitano Simón Bolívar, de Bogotá, llegó gente de todo el país. Hospedajes, alimentación y tiquetes de avión fueron los gastos que asumieron los amantes de la música para cumplir con la cita programada: 21, 22, 23 y 24 de marzo de 2024, para el regreso de ‘Un mundo distinto’.

Desde la entrada al parque se sintió la energía de cada uno de ellos. El cuarto y último día fue una serie de experiencias emotivas, alegres, incertidumbre por el clima y una serie de sentimientos encontrados que se azomaron en cada presentación. Aunque los artistas y bandas era de diferentes partes, ambos tenían el mismo efecto en las personas: las lágrimas eran inevitables.

La empresa promotora del FEP y otros eventos como Festival Cordillera reveló a EL TIEMPO que la presencia de estos cuatro días tuvo un balance aproximado de más de 160 mil personas.

En el pasto y espacios de esparcimiento, a pesar del agotamiento, la palabra “cansancio” era inexistente. Varios compraron la experiencia y asistieron los cuatro días. Como muchos definieron al diario, “cada segundo lo vale, y solo una vez se vive”. Definitivamente, esto iba de la mano con el lema ‘Presente’, una palabra que marca el aquí y el ahora, nada más existe, solo lo que los ojos ven en este momento.

Sin embargo, todo no dura para siempre. La experiencia terminó y volver al mundo real volvió a ser una realidad. ¿Una tusa?, muchos pensaron que lo fue, por la larga espera que comenzó para volver a vivir el festival, que regresará en un año.

Aunque no todo es malo, los sueños y pensar qué es lo que vendrá, alimenta la expectativa de cada asistente. Lo mejor de la vida es dejarse sorprender y no saber qué pasará. Así fue el FEP, cuando se anunció la cartelera oficial imaginarse en un solo lugar a bandas de talla internacional como Limp Bizkit, Thirty Seconds to Mars, Hozier, Feid, Arcade Fire, entre otros, era algo increíble.

En el cuarto y último día, los mensajes de despedidas se tomaron las emociones de los asistentes. En un recorrido por el Simón Bolívar, EL TIEMPO fue parte de esas historias inéditas. La jornada inició con algo que, a simple vista, era el momento más esperado: la presentación de The Offspring y Blink-182. Las camisetas de ambas agrupaciones se tomaron la vista de todos, el ingenio y creatividad dejó al descubierto una gama de colores e ilustraciones de estos grupos estadounidenses.

La noche estaba definida por el punk rock. Durante el día, los géneros indie y el hip hop se tomaron la escena. Para los seguidores del rap, La Etnnia dio una presentación inolvidable en el escenario CeraVe. Ver la evolución de este grupo marca la historia y cultura de la historia bogotana. “Estamos en Bogotá, en la casa de la Etnnia y nosotros iniciamos este proyecto hace más de 30 años, nunca nos imaginamos que el rap iba a llegar a estos escenarios", expresó el grupo.

Todo este panorama dejó al público con ganas de más. Si, en esta edición, varios géneros se tomaron la escena musical, ¿por qué no pedir que las bandas favoritas vinieran en una próxima ocasión?

Las respuestas fueron variadas. Cada historia y elección se basó en los gustos de los asistentes. Así como definieron “esta banda marcó mi vida y una etapa importante”.

“Los artistas de este año están bien. Hoy, vine por The Offspring y Blink-182, y el cierre de Arcade Fire. Estuve todos los cuatro días y me gustaría ver a Justice en alguna oportunidad, sé que estuvieron, pero escucharlos en vivo sería brutal”, respondió una de las personas que departían en el FEP.

Esta respuesta fue seguida por otras dos personas, que no tuvieron la oportunidad de ver la presentación del dúo francés de música electrónica, que se presentó en 2017.

“Es una banda pequeña, pero me gusta mucho, se trata de Janine John Band”, expresó otra persona.

“Siempre he querido ver a Charli XCX, en 2021 iba a venir al FEP, pero fue cancelada por la pandemia”, argumentó una persona que asistió al evento.

Varios expresaron que pagarían y volverían sin duda alguna si anuncian a Karol G. "Yo he estado por lo menos en seis Estéreo Picnic, el rock es una delicia, pero si Karol G se presenta, la rompe", relató una mujer que estaba en el concierto de Arcade Fire.

Con la gran oferta de rap que se evidenció. Un asistente fue claro: "Si trajeron a la Etnnia; ahora, es el turno de Crack Family, yo quiero verlos, sería buenísimo".

A la lista se une la presentación de Don Omar, Depeche mode, Red Hot Chili Peppers y Gorillaz, para un próximo encuentro.

Moda y música unidas: el alma del FEP 2024



