El libro que le salvó la vida a Elon Musk a sus 12 años: ‘Tenía demonios en la cabeza’

Se podría decir que el magnate Elon Musk, dueño de empresas como SpaceX, Tesla y X (antes Twitter), es una de las personalidades más influyentes de la actualidad a nivel internacional.



Según la lista de ‘Bloomberg’, Musk es el individuo más rico de todo el planeta, con una fortuna que ronda los $ 223.000 millones de dólares (aproximadamente $ 891.208.350.000.000 COP), fortuna que supera por más de $ 50.000 millones de dólares a la del segundo lugar de la lista, el empresario y creador de Amazon, Jeff Bezos.

Sin embargo, aunque nunca ha tenido problemas económicos, Musk ha confesado en múltiples ocasiones que toda su vida ha estado atormentado por una situación que no discrimina entre clases sociales: la salud mental.



En el 2021, el multimillonario le reveló al mundo en el programa de televisión ‘Saturday Night Live’ que padecía de síndrome de Asperger, un trastorno que, según la Confederación Asperger España, “afecta la interacción social recíproca, la comunicación verbal y la no verbal, y genera resistencia para aceptar el cambio, inflexibilidad del pensamiento y la necesidad de poseer campos de interés estrechos y absorbentes”.

Sin embargo, el pasado 29 de noviembre, Musk reveló que su historial de afectaciones mentales iba mucho más allá, pues, en una entrevista en el ‘New York Times Dealbook Summit 2023’, confesó que tuvo crisis existenciales y pensamientos suicidas desde sus 12 años.



El magnate expuso que desde chiquito había sido víctima de bullying en el colegio, y la situación no mejoraba al llegar a casa, pues la relación con su padre era bastante tensa. “Creo que nací con problemas, pero fueron amplificados por una infancia difícil”, declaró Elon.



Estos eventos lo llevaron a preguntarse cosas como: “¿Cuál es el sentido de la vida?¿Tiene algún sentido en absoluto?¿Por qué no suicidarme y ya?¿Para qué existo?”. Su mente, según él, se mantenía atormentada por “demonios en su cabeza” que volvían su vida una “tormenta salvaje de malas sensaciones”.



En su búsqueda por respuestas, recurrió a libros de filosofía y religión, que no hicieron más que empeorar la situación. “Los libros de filosofía alemana me agravaron la depresión. Uno no debería leer a Schopenhauer y a Nietzsche siendo un adolescente”, declaró.



Sin embargo, las casualidades del destino hicieron que Elon se encontrara con el libro 'The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy’ (‘Guía del autoestopista galáctico’), un libro de ciencia ficción y comedia escrito por Douglas Adams, cuya trama gira alrededor de una supercomputadora que concluye que el sentido de la vida es el número 42.

“El punto que quería hacer Adams con su libro es que realmente no sabemos qué preguntas hacer. (...) Mi motivación fue entender que mi vida era verdaderamente finita, pero que si logramos expandir la escala de la consciencia, tendremos más oportunidades de descubrir las preguntas correctas acerca del universo, y tal vez así podremos entender el significado de la vida”, dijo el empresario, explicando el impacto del libro en su vida, y cómo la obra de ficción lo impulsó a explorar las partes más recónditas del universo.



Para concluir el tema, Musk aclaró que sus demonios internos no se han ido por completo, y que siguen dificultando aspectos de su vida cotidiana. Sin embargo, la mayoría de las veces logra canalizarlos hacia fines productivos, como la construcción de nuevos artefactos.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

