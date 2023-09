El maestro Fernando Botero, quien falleció este 15 de septiembre a los 91 años de edad, se caracterizó por amar profundamente a su país, especialmente a la región que lo vio nacer: Antioquia.



Es por esto que en vida decidió donar varias de sus obras no solo en Colombia sino también en otros lugares del mundo, tal vez esperando que lo recordaran por siempre a través de sus esculturas.



La primera donación que hizo el artista fue al Museo de Antioquia, al cual le hizo entrega de siete obras en lienzo de su autoría: un pastel y dos acuarelas y de esta manera no dudó en hacerlo con otras instituciones.

En 1998, entregó al Banco de la República 123 obras creadas por él y otras 87 de artistas internacionales. Con esta donación fue posible la creación del que hoy en día se conoce como el Museo Botero, ubicado en la capital de la República.



Así mismo, en la plaza Botero de la capital antioqueña, se pueden observar 23 de sus obras, las cuales han contribuido a embellecer a un más a la ciudad, el mejoramiento del espacio público y a que propios y extraños disfruten del arte y la cultura.



Entre las obras donadas por el autor están Mujer con fruta, gato, Adán, Eva, caballo, Mujer con espejo, mujer sentada, entre otras.



En el Museo Nacional, se exhiben algunas de sus primeras esculturas de Botero: los ‘Obispos muertos’ y el ‘Árbol’, así como también en ciudades como Cartagena, en donde se puede visitar a la ‘Mujer acostada’ y ‘Gertrudis’, en Bucaramanga a la ‘Mujer desnuda de pie’ y en Bogotá al ‘Hombre a caballo’, un homenaje a su padre, quien falleció cuando el artista era apenas un niño.



La biblioteca Luis Ángel Arango también recibió 123 de sus obras, cuya entrega se dio con la firma de un contrato de donación, su respectivo discurso y la promesa de que estas piezas serían exhibidas en los espacios con los que cuenta esta entidad cultural.



“El hecho de saber que estos cuadros están ahora aquí, en mi país, al alcance de todos, me proporciona un placer muy superior a esa nostalgia y la justifica con creces”, expresó en su momento el maestro Botero.



Si no ha tenido el privilegio de ver con sus propios ojos estas grandes obras de uno de los maestros del arte más importantes del país, dese una vuelta por el Museo Botero en Bogotá, el cual está ubicado en la calle 11 No 4-41 y así recordará el gran legado que le dejó este pintor y escultor antioqueño al país.



LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

