Cuando Javier Vanegas llegó al hospital de Kennedy, en octubre de 2013, no había mucho que los médicos pudiesen hacer para salvar su vida: una puñalada a la altura del corazón -específicamente en la aurícula izquierda-, amenazaba con expulsarlo del mundo terrenal.



El doctor Miguel Ramírez, sin embargo, no se iba a rendir ante la gravedad de la herida. Con una lesión realizada con arma cortopunzante que comprometía una de las cavidades más importantes del corazón, dolor y mucho miedo desbordado, Javier Vanegas ingresó al quirófano aún con signos vitales.

Pese a los esfuerzos del especialista y de su equipo, un grupo de estudiantes de medicina, por reparar la herida de dos centímetros en el órgano palpitoso, Javier, un reciclador bogotano quien para ese entonces tenía 39 años, entró en paro cardíaco. Mientras sus signos vitales se apagaban, solo quedaba hacer dos cosas: realizar masaje cardíaco y esperar lo mejor, que la técnica de reanimación abierta salvara su vida.

A medida que pasaban los minutos, la situación, lejos de mejorar, se tornaba cada vez más crítica. “Colocamos todos los medicamentos: la adrenalina, que es un gran vasoconstrictor que está indicado en estos casos, y atropina. El paciente empezó en una arritmia cardíaca grave que es fibrilación ventricular”, detalló el doctor Ramírez, por ese momento jefe del departamento quirúrgico del hospital y doctor encargado de Vanegas, para el programa ‘Los Informantes’.

Los médicos tuvieron que hacer masaje cardíaco a Javier Vanegas para tratar de salvar su vida. Foto: Juan Diego Buitrago / EL TIEMPO (Publicado originalmente en el diario Mío)

De acuerdo con MedlinePlus, el servicio de información en línea provisto por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, la fibrilación ventricular es una contracción o temblor incontrolable de fibras musculares y, según otros portales especializados, como Mayo Clinic, puede llegar a ser mortal. En otras palabras, el corazón de Javier estaba muriendo delante de las miradas impotentes de los especialistas.



Las manos de los médicos se aferraron al corazón de Vanegas por unos cuantos minutos; hasta que, de repente, el anestesiólogo de la cirugía se quitó los guantes y anunció la peor de las noticias. “Doctor Ramírez, ya el corazón está dilatado. Es un corazón cadavérico, ya no trabajemos más”, señaló el especialista al programa citado anteriormente.

Hacer hasta lo imposible por resucitar al paciente

Pese al desolador diagnóstico del anestesiólogo, el doctor Ramírez no quiso dejar al paciente a merced de la muerte; todo lo contrario, persistió, resistió y jamás desistió.



Uno a uno, todos los integrantes del equipo se turnaron para seguir realizando el masaje al corazón. Sin embargo, no fue hasta que Angélica, una instrumentadora quirúrgica presente en la intervención, posó sus manos sobre el órgano de Javier, que el ‘milagro’ -como ha sido descrito el caso del ‘Lázaro de Corabastos’- ocurrió.

Facebook Twitter Linkedin

Luego de estar 46 minutos muerto, el corazón de Javier volvió a la vida. Foto: Leo Medina/ EL TIEMPO (Publicado originalmente en el diario Mío)

Los especialistas llevaban 46 minutos, de acuerdo con ‘History Channel’, masajeando el corazón de Javier -según Ramírez, el tiempo estimado de este procedimiento antes de dar a alguien por muerto es de 20 a 30 minutos-, hasta que, de repente, la desesperanza fue reemplazada por la estupefacción: el órgano que hacía unos segundos yacía inerte y sin vida, recuperó todo su ritmo y vitalidad.



Todo era júbilo en la sala de cirugía, hasta que el anestesiólogo que había dejado a Javier a merced de las enfermas, los médicos y la muerte, expresó a Ramírez su mayor preocupación. “Doctor Miguel, ese paciente va quedar con daño neurológico y usted lo que se va ganar es una demanda”, contó el médico a ‘Los Informantes’.

Facebook Twitter Linkedin

Javier despertó de la cirugía sin secuelas a nivel cerebral. Foto: Leo Medina Jiménez / EL TIEMPO (Publicado originalmente en el diario Mío)

El temor del profesional especializado en anestesia no era, ni de lejos, infundado. De acuerdo con Mayo Clinic, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, cuando el corazón se detiene, también lo hace el suministro de sangre al cerebro y al resto del cuerpo. Esto puede generar la muerte en minutos -como le ocurrió a Javier- o, en su defecto, daño cerebral permanente. Esta opinión también la comparte el doctor Diego Golombek, en diálogo con ‘History Channel’. Sorprendentemente, no fue ni lo uno ni lo otro.



Contra todo pronóstico, Javier, quien se desempeñaba como reciclador en Corabastos, una importante plaza de mercado situada al sur de la ciudad, venció a la adversidad no una, sino dos veces: aunque era casi imposiblemente neurológicamente que tras la cirugía no sufriese un daño, sorprendió, primero al personal, y luego a los medios nacionales e internacionales cuando despertó sin secuelas a nivel cerebral.

“Milagrito lázaro”, fue llamado por Ramirez, quien nunca en su carrera profesional de más de dos décadas había presenciado un caso de tal magnitud.

Javier Vanegas, un reciclador que se convirtió en ‘milagro’ médico

Mucho antes de volverse noticia nacional y enigma médico a lo largo y ancho del mundo, Javier Vanegas era un bogotano más que se ganaba la vida como reciclador de Corabastos, una de las plazas de mercado más importantes de la capital -y de Latinoamérica-, pero también una de las que más problemas de seguridad tiene.

En especial, las puertas 6 y 4 de Corabastos se convirtieron en “un expendio de lo peor: droga, protitución, armas”, según indicó Esteban Cruz, antropólogo e investigador consultado por el canal de televisión ‘History Channel’. Era precisamente allí, donde Javier y su esposa, Isolina Cortés, laboraban vendiendo artículos de segunda.

Facebook Twitter Linkedin

Para el momento del incidente, Javier trabajaba como reciclador en Corabastos. Foto: iStock

Como era costumbre, Javier e Isolina partieron a las 6: 30 a. m. hacia la plaza de mercado para iniciar su rutina laboral; sin embargo, una vez llegaron, tuvieron una discusión con una mujer conocida como alias ‘La Chata’ que terminó por propinarle una puñalada a la altura del corazón a ‘Lázaro’.



“Yo le abrí la chaqueta, le levanté y él tenía el 50 por ciento de la camisa llena de sangre”, contó Isolina en diálogo con el programa de televisión citado anteriormente. La cantidad de fluido sanguíneo que brotaba del pecho de Javier no era para menos, la herida atravesó su tórax y lesionó la aurícula izquierda; así lo detallaron los especialistas.

En medio de la confusión y la preocupación, la esposa de Javier se lo ‘echó al hombro’ y lo trasladó hasta el hospital Cami, ubicado en Patio Bonito (Kennedy). Allí solo le pusieron esparadrapo y lo remitieron al hospital de Kennedy, en donde halló a su ángel de la guarda, el doctor Miguel Ramírez.

“Yo estaba en las últimas. Le dije a mi esposa: ‘Mami, la quiero mucho, quiero mucho a mi hijo, a mis hijas. Cuídemelos. Cuando me ingresan a la sala de cirugía llega el doctor Ramírez y me corta con el bisturí. Quedé dormido, es lo último que me acuerdo”, relató Vanegas a ‘History Channel’.

Facebook Twitter Linkedin

Cuando Javier llegó al hospital, se encontraba en estado agónico. Foto: iStock / Archivo EL TIEMPO

Lo que sucedió dentro del quirófano es de conocimiento nacional -no solo fue relatado por los especialistas, sino que también quedó registrado en video-: Ramírez, junto con su equipo de estudiantes de medicina, realizó reanimación cardíaca durante casi 50 minutos hasta que, de repente, Vanegas ‘resucitó’. La verdadera pregunta que surge es, ¿a dónde fue Vanegas durante ese lapso de tiempo?

Una corta visita al paraíso



La hazaña médica inexplicable se robó toda la atención de los televidentes, pero la historia detrás de lo que le ocurrió a Javier lo hizo aún más. Según narró, para el canal de televisión de origen estadounidense citado anteriormente, se encontró con el mesías, quien lo arrastró hacia una travesía sobrenatural.



“Entra el mesías y me coge de la mano. Nos empezamos a dirigir a una montaña en forma de caracol cuando algo maravilloso aparece: el paraíso”. Una sensación de felicidad embargó su espíritu, pero, aunque desease, no era el momento de quedarse allí, tenía que volver al mundo terrenal a compartir su visión.

Facebook Twitter Linkedin

Javier Vanegas declaró. ante varios medios, que visitó el 'paraíso'. Foto: iStock

En entrevista con ‘RCN’, en 2013, Javier aseguró que el “paraíso” estaba repleto de paisajes verdes, árboles frondosos y personas orando. Entre ellas, su hermana Ligia y la mamá de su suegra, ambas cristianas consagradas. Tres pisos más arriba de la montaña, se encontró de cara con el “infierno”. Almas suplicando, agonía y olor a azufre son los elementos que, según él, componen el inframundo.



Ha pasado casi una década desde que Javier asombró a los médicos, superó las leyes de la medicina y traspasó, incluso, los límites de la muerte, pero lo que sucedió en aquel quirófano sigue siendo una gran interrogante para los especialistas.

Hazaña médica para unos, milagro sobrenatural para otros y llamado divino para él, lo cierto es que aquel día de octubre de 2013, Javier Vanegas tuvo una segunda oportunidad que le permitió no solo ver crecer a sus hijos, envejecer al lado de su esposa y dejar el pasado atrás, sino también contar su experiencia al mundo. Cuando fue entrevistado por ‘Los Informantes’ aún se desempeñaba como reciclador.

