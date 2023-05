¡Algo de no creer! Un estudiante de Derecho invitó a su compañera a estudiar para un parcial y esta le respondió con una lista de requisitos que los hombres deben cumplir para salir con ella en una cita.



El universitario de la Nacional de La Plata (UNLP), en Argentina, compartió a través de su cuenta de Twitter una conversación que tuvo con una de sus compañeras en WhatsApp, sobre estudiar para un recuperatorio de 'Introducción al Derecho'.

En el chat se puede evidenciar como los dos jóvenes están hablando de las sensaciones que tienen respecto al examen y donde la mujer le pregunta: ¿cómo te ves para el recuperatorio de Intro?



El estudiante le responde que cree sentirse seguro con lo que sabe, pero piensa repasar los argumentos de los autores vistos en clase , ya que eso es lo que considera más tedioso y difícil.



Acto seguido, él le propone repasar los conceptos de la cátedra, en la biblioteca o el McDonald's, afirmando que puede aprenderse la teoría si lo hace con otra persona con preguntas y respuestas.



"Si tenés ganas, nos podríamos juntar a repasar en la biblioteca, el Baxar, o en el McDonald's. Me es más sencillo estudiar tipo ping, pong. Lo propuse en el grupo, pero no me dieron bola", dijo el universitario en el chat.



Cualquiera creería que la respuesta a esta invitación no pasaría de una contestación normal que aceptase la idea o que simplemente fuese rechazada, pero no, la joven lo sorprendió con una inusual reacción.



Tras la sugerencia, ella se limitó a contestar que "jajaja ay no, perdón, pero no. Para que yo salga con alguien tengo como un estándar, viste. Espera, creo que tengo la lista por acá", expresó la mujer.



En la famosa lista de requisitos se lee características sobre la estatura, donde exige que mida más de 1.80, que crea en Dios, use perfume y que al menos tengo una mascota.



Lo curioso de la petición, es que junto a cada punto, la mujer se toma la tarea de indicarle entre paréntesis al universitario que tanto cumple con estos requerimientos. Situación que desencadena la molestia del mismo, especialmente en el ítem de la mascota, donde la mujer le dice "Tenés, (perro) pero no es de raza así que no cuenta".



Ante la insólita solicitud, este le recuerda que la propuesta fue ir a estudiar y no una intención distinta a la misma. Además de reclamarle que "Nadie podía hablar mal de Athena", su perra.



Frente a la discusión, el universitario decidió publicar el pantallazo del chat en su cuenta, que ya supera los 2.700 retuits.

ÉSTAS MINAS EXISTEN EN SERIO JAJAJAJA

Estaba hablando con una compañera de cátedra de Introducción al Derecho y le dije de estudiar juntos. La mina flasheo chamuyo y me mandó su lista de... requisitos ✨

Perdón por la puteada pero nadie insulta a mi perrita hermosa (Athena) pic.twitter.com/wl4MICzFi8 — Nazareno Obregón Nieva (@RenoNieva) May 22, 2023

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

