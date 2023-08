‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas, en las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario.



Con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión, 'Yo Me Llamo' ha logrado conquistar los corazones de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes.

Desde su primera emisión en el país, el programa se ha convertido en un referente de la música y el entretenimiento en Colombia.



En la tercera etapa de la competencia, César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, escucharán minuciosamente a los competidores que lograron asegurar su cupo en la Escuela de Yo Me Llamo, pues allí reciben clases por expertos para alcanzar el máximo parecido con sus artistas favoritos.

Una serie de emociones, aplausos y sorpresas con la reacción del jurado, logró ocasionar la imitadora de ‘Yo Me Llamo Shakira’ quien interpretó uno de los recientes éxitos de la barranquillera ‘Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53’, colaboración con el argentino Bizarrap.

La mujer tuvo tan buena presentación que ‘la diva de Colombia’, Amparo Grisales no pudo evitar conmoverse, por lo que no solo logró ‘erizarla’ sino que dijo: “casi lloró de la emoción al ver la presentación”. Además, resaltó el gran parecido y el enorme trabajo que realizó para poder cantar y bailar al mismo tiempo.

“Shakira tiene tantas voces, pero con esta voz se ve más madura. No perdiste el aire, nunca te sentiste cansada. Manejaste el escenario de una manera grandiosa. Muy hermoso, realmente”, dijo Amparo Grisales, al finalizar la presentación.



Por otro lado, el maestro César Escola le dijo a la imitadora: “si Amparo Grisales se erizó, yo me ‘electricé’ con lo visto”. También Pipe Bueno habló asegurando que en las nueve temporadas del programa de imitación “nunca había visto una imitadora tan parecida y completa”.

“Hoy las mujeres se lucieron con sus imitaciones, Shakira, Arelys Henao, Alejandra Guzmán y Amy Winehouse”, “Elvis Crespo y Shakira los mejores”, “La Shakira de Yo Me Llamo es impresionante”, son algunos de los comentarios en redes sociales.



Así mismo, la presentación de ‘Yo Me Llamo Cheo Feliciano, Chayanne y Camilo’ no logró conquistar a los jurados, por lo que le dijeron adiós a la competencia.

Pipe Bueno celebra sus 15 años de carrera con ‘Mis dos mundos’

